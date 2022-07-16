США залишаться партнером для Близького Сходу, щоб не залишити вакуум для Китаю та росії – Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Сполучені Штати залишаться активним партнером для Близького Сходу, щоб не допустити впливу Китаю, росії та Ірану в регіоні. Про це заявив президент США Джо Байден на засіданні Ради співробітництва країн Перської затоки в Саудівській Аравії, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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«Дозвольте мені чітко заявити, що Сполучені Штати залишатимуться активним партнером на Близькому Сході», — заявив Байден.
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Він зазначив, що США залишаться активними у партнерстві з Близьким Сходом, і закликав лідерів, які зібралися на арабському саміті, “розглядати права людини як потужну силу економічних та соціальних змін”.
«Ми не підемо і не залишимо вакуум, який заповнять Китай, росія чи Іран», — підкреслив Байден.
США не терпітимуть зусиль будь-якої країни у спробах домінувати над іншими державами в регіоні, додав він.
Доповнення
Президент США Джо Байден розпочав свій перший візит до Близького Сходу з моменту вступу на посаду 18 місяців тому.
Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом, президентом Ісааком Герцогом та лідером опозиції Біньяміном Нетаньяху, а також зустрівся з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.