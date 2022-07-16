США останутся партнером для Ближнего Востока, чтобы не оставить вакуум для Китая и россии – Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Соединенные Штаты останутся активным партнером для Ближнего Востока, чтобы не допустить влияния Китая, россии и Ирана в регионе. Об этом заявил президент США Джо Байден на заседании Совета сотрудничества стран Персидского залива в Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
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«Позвольте мне четко заявить, что Соединенные Штаты будут оставаться активным партнером на Ближнем Востоке», — заявил Байден.
Детали
Он отметил, что США останутся активными в партнерстве с Ближнем Востоком, и призвал лидеров, собравшихся на арабском саммите, “рассматривать права человека как мощную силу экономических и социальных изменений”.
«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который заполнят Китай, россия или Иран», — подчеркнул Байден.
США не потерпят усилий любой страны в попытке доминировать над другими государствами в регионе, добавил он.
Дополнение
Президент США Джо Байден начал свой первый визит на Ближний Восток с момента вступления в должность 18 месяцев назад.
Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, президентом Исааком Герцогом и лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху, а также встретился с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.