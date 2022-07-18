Иран имеет технические возможности для создания ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. У Ирана есть технические возможности для создания ядерного оружия, но он еще не принял решения об этом, сообщил официальный представитель в воскресенье телеканалу Al Jazeera, передает УНН.
Детали
Иран "имеет технические возможности для создания ядерной бомбы", заявил Камаль Харрази, возглавляющий консультативный совет, связанный с руководством Ирана.
Но Тегеран "не принял решение о создании атомной бомбы", добавил он.
Комментарии раздались после того, как президент США Джо Байден посетил на этой неделе Ближний Восток и подписал пакт о безопасности с Израилем, пообещав противостоять созданию Ираном ядерного оружия.
Харрази, бывший министр иностранных дел, также сообщил Al Jazeera, что Тегеран провел большие учения, чтобы иметь возможность нанести удар в глубине Израиля.
Он не уточнил, когда проходили учения.
Что предшествовало
Новый пакт о безопасности, подписанный на этой неделе Израилем и Соединенными Штатами, обязывает Вашингтон "никогда не разрешать Ирану получить ядерное оружие", заявляя, что США "готовы использовать все элементы своей национальной силы для обеспечения этого результата".
Ранее в воскресенье Тегеран обвинил Вашингтон в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке после того, как Байден пообещал, что Соединенные Штаты "не будут терпеть попыток какой-либо страны доминировать над другой в регионе посредством военного наращивания, вторжений и/или угроз".
Ранее в этом месяце Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Тегеран начал "заправлять каскад центрифуг" на заводе по обогащению топлива.
В январе 2021 года Иран заявил, что обогащает уран до 20 процентов чистоты, что намного превышает уровень 3,67 процента, согласованный в рамках соглашения 2015 года, а позже заявил, что он обогатил уран до 60 процентов, что все еще меньше за необходимые 90 процентов для военного урана.