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Иран имеет технические возможности для создания ядерного оружия

Иран имеет технические возможности для создания ядерного оружия

Киев • УНН

 • 495377 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. У Ирана есть технические возможности для создания ядерного оружия, но он еще не принял решения об этом, сообщил официальный представитель в воскресенье телеканалу Al Jazeera, передает УНН.

Детали

Иран "имеет технические возможности для создания ядерной бомбы", заявил Камаль Харрази, возглавляющий консультативный совет, связанный с руководством Ирана.

Но Тегеран "не принял решение о создании атомной бомбы", добавил он.

Комментарии раздались после того, как президент США Джо Байден посетил на этой неделе Ближний Восток и подписал пакт о безопасности с Израилем, пообещав противостоять созданию Ираном ядерного оружия.

Харрази, бывший министр иностранных дел, также сообщил Al Jazeera, что Тегеран провел большие учения, чтобы иметь возможность нанести удар в глубине Израиля.

Он не уточнил, когда проходили учения.

Что предшествовало

Новый пакт о безопасности, подписанный на этой неделе Израилем и Соединенными Штатами, обязывает Вашингтон "никогда не разрешать Ирану получить ядерное оружие", заявляя, что США "готовы использовать все элементы своей национальной силы для обеспечения этого результата".

Ранее в воскресенье Тегеран обвинил Вашингтон в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке после того, как Байден пообещал, что Соединенные Штаты "не будут терпеть попыток какой-либо страны доминировать над другой в регионе посредством военного наращивания, вторжений и/или угроз".

Ранее в этом месяце Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Тегеран начал "заправлять каскад центрифуг" на заводе по обогащению топлива.

В январе 2021 года Иран заявил, что обогащает уран до 20 процентов чистоты, что намного превышает уровень 3,67 процента, согласованный в рамках соглашения 2015 года, а позже заявил, что он обогатил уран до 60 процентов, что все еще меньше за необходимые 90 процентов для военного урана.

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