ЕС представил "окончательный текст" ядерных переговоров с Ираном - СМИ

ukru
14 марта, 19:57 • 102157 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116945 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107340 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138272 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138116 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113024 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106658 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92931 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111435 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136849 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 65472 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 54494 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 29953 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 40378 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 27544 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 15312 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 235819 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265966 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202945 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207991 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 102155 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101376 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119309 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121751 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129039 просмотра
Актуальное
ЕС представил "окончательный текст" ядерных переговоров с Ираном - СМИ

ЕС представил "окончательный текст" ядерных переговоров с Ираном - СМИ

Киев • УНН

 • 145654 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. AFP со ссылкой на слова европейского чиновника сообщает, что ЕС представил "окончательный текст" на переговорах по спасению соглашения 2015 года, направленного на укрощение ядерных амбиций Тегерана, передает УНН.

Цитата

"Мы работали четыре дня, и сегодня текст на столе, - сказал журналистам чиновник на условиях анонимности. - Переговоры завершены, это окончательный текст… и он не будет просматриваться".

Детали

В свою очередь издание Politico отмечает, что западные официальные лица завершили переговоры по техническим вопросам, которые оставались открытыми в окончательном проекте текста, распространенном главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем 21 июля. Окончательный проект определяет шаги, которые Иран и США должны предпринять, чтобы вернуться к полному соблюдению первоначального ядерного соглашения с Ираном 2015 года, что официально называется Совместным всеобъемлющим планом действий.

В понедельник ЕС официально разошлет окончательный проект документа участникам и попросит США и Иран согласовать его.

"Есть реальный шанс на сделку, но, как всегда, остается ряд неопределенностей", – сказал Politico один высокопоставленный западный чиновник.

Иранская переговорная группа представила переговорщикам свои конструктивные взгляды в целях продвижения переговорного процесса, и результат переговоров зависит от желания другой стороны принять необходимые политические решения, отметил официальный представитель МИД Ирана в комментарии агентству MEHR в ответ на сообщение о том, что окончательный текст соглашения, вероятно, будет подготовлен в Вене в течение нескольких часов.

"Мы по-прежнему считаем, что в случае принятия соответствующих решений другой стороной переговоры могут быть завершены быстро, но мы еще не на этом этапе", — добавил представитель МИД на условиях анонимности.

Дополнение

Переговоры в Вене о возобновлении соглашения начались в апреле 2021 года, но в последние месяцы зашли в тупик на фоне разногласий между Тегераном и Вашингтоном, который в прошлом месяце также провел неудачный двухдневный раунд косвенных переговоров в Катаре.

Бывший президент США Дональд Трамп ввел всеобъемлющие санкции против Тегерана, которые также поддержал президент Джо Байден, и пообещал еще больше усилить кампанию максимального давления своего предшественника, если соглашение не будет возобновлено.

В прошлом месяце Иран снял 27 камер МАГАТЭ, после того как США и три основных европейских союзника, участвующих в соглашении, представили резолюцию, которая осуждает Иран, и принятую советом директоров МАГАТЭ.

Тегеран также осудил генерального директора МАГАТЭ Гросси за то, что он сделал политические комментарии, выходящие за рамки технического мандата агентства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы