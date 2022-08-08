ЕС представил "окончательный текст" ядерных переговоров с Ираном - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. AFP со ссылкой на слова европейского чиновника сообщает, что ЕС представил "окончательный текст" на переговорах по спасению соглашения 2015 года, направленного на укрощение ядерных амбиций Тегерана, передает УНН.
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"Мы работали четыре дня, и сегодня текст на столе, - сказал журналистам чиновник на условиях анонимности. - Переговоры завершены, это окончательный текст… и он не будет просматриваться".
Детали
В свою очередь издание Politico отмечает, что западные официальные лица завершили переговоры по техническим вопросам, которые оставались открытыми в окончательном проекте текста, распространенном главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем 21 июля. Окончательный проект определяет шаги, которые Иран и США должны предпринять, чтобы вернуться к полному соблюдению первоначального ядерного соглашения с Ираном 2015 года, что официально называется Совместным всеобъемлющим планом действий.
В понедельник ЕС официально разошлет окончательный проект документа участникам и попросит США и Иран согласовать его.
"Есть реальный шанс на сделку, но, как всегда, остается ряд неопределенностей", – сказал Politico один высокопоставленный западный чиновник.
Иранская переговорная группа представила переговорщикам свои конструктивные взгляды в целях продвижения переговорного процесса, и результат переговоров зависит от желания другой стороны принять необходимые политические решения, отметил официальный представитель МИД Ирана в комментарии агентству MEHR в ответ на сообщение о том, что окончательный текст соглашения, вероятно, будет подготовлен в Вене в течение нескольких часов.
"Мы по-прежнему считаем, что в случае принятия соответствующих решений другой стороной переговоры могут быть завершены быстро, но мы еще не на этом этапе", — добавил представитель МИД на условиях анонимности.
Дополнение
Переговоры в Вене о возобновлении соглашения начались в апреле 2021 года, но в последние месяцы зашли в тупик на фоне разногласий между Тегераном и Вашингтоном, который в прошлом месяце также провел неудачный двухдневный раунд косвенных переговоров в Катаре.
Бывший президент США Дональд Трамп ввел всеобъемлющие санкции против Тегерана, которые также поддержал президент Джо Байден, и пообещал еще больше усилить кампанию максимального давления своего предшественника, если соглашение не будет возобновлено.
В прошлом месяце Иран снял 27 камер МАГАТЭ, после того как США и три основных европейских союзника, участвующих в соглашении, представили резолюцию, которая осуждает Иран, и принятую советом директоров МАГАТЭ.
Тегеран также осудил генерального директора МАГАТЭ Гросси за то, что он сделал политические комментарии, выходящие за рамки технического мандата агентства.