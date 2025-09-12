Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів

Днями у Міністерстві охорони здоров’я України визначили пріоритетні медичні напрямки, до яких планують залучати інвестиції – реабілітація, ментальне здоров’я, онкологічна допомога, медична освіта, материнство й дитинство та сучасне діагностичне обладнання. Там також наголосили, що публічно-приватне партнерство стане ключовим інструментом відновлення та розвитку медицини. Попри те, що закон про публічно-приватні партнерства набуває чинності лише наприкінці жовтня, вже є перші приклади такої співпраці та й загалом потужні західні фармацевтичні компанії бачать потенціал в медичному ринку України. І вони доволі не проти вкладатися в розвиток української медицини, пише УНН.

Потужні міжнародні виробники медичного обладнання та фармкомпанії не обмежуються лише постачанням своєї продукції, а активно інвестують у розвиток людського капіталу в медичній галузі. Це і конференція, і семінари, і повноцінні навчальні програми для медперсоналу різних ланок. Все це значно підсилює професійний рівень та відкриває доступ до кращих світових досягнень медицини.

Значний вклад в медичну освіту українських лікарів робить німецький бренд лікарських засобів "Heel". Бренд представлений в більш ніж у 50 країнах світу, а особлива увага компанії зосереджена на навчанні лікарів принципам біорегуляційної медицини та роботі з комплексними гомеопатичними препаратами. В Україні вже понад 15 років цим опікується Українська Академія Біологічної Медицини. За цей час сформувалася професійна спільнота лікарів, науковців і практиків, які працюють у сфері фізичного та емоційного здоров’я.

При цьому, більшість програм Академії Біологічної Медицини безкоштовні, ще й доступні як офлайн, так і онлайн. За роки діяльності тут пройшли навчання понад 9 тисяч медичних працівників, створено понад 600 методичних матеріалів, а понад 30 тисяч лікарів отримали доступ до унікальної бази даних із протоколами та дослідженнями. Щороку УАБМ проводить понад 20 конференцій та навчань. У тому числі за участю міжнародних експертів, де українські лікарі мають змогу обмінюватися досвідом із колегами з усього світу.

Але "Heel" – не єдиний приклад інвестицій у розвиток медичної освіти в Україні. "Siemens Healthineers", наприклад, запустив у Польщі програму підготовки українських рентгенлаборантів: очні тренінги на обладнанні та онлайн-модулі дали можливість першим випускникам застосувати нові знання вдома.

Схожим шляхом пішла й компанія "Philips". Її співпраця з МОЗ у 2024 році була спрямована на створення інсультної мережі: тренінги з нейровізуалізації та телемедицини для медиків дали результат. Адже вже у 2025-му мережа гострої інсультної допомоги запрацювала на практиці.

У сфері онкології свої зусилля об’єднали "Elekta" та "Varian". Спершу через онлайн-курси, де українські лікарі вивчали сучасні протоколи лікування раку. А вже влітку 2025 року в онкоцентрах країни встановили лінійні прискорювачі "Elekta Harmony", після чого персонал навчали безпосередньо на місцях.

Важливий внесок у розвиток української медицини зробила й компанія "GE HealthCare". Яка після оновлення систем моніторингу пацієнтів у лікарнях Дніпра та Львова, організувала кількаденні навчальні семінари для анестезіологів і медсестер. Завдяки чому медики не лише ознайомилися з функціоналом обладнання, а й відпрацювали реальні клінічні сценарії його застосування.

А у кардіохірургії ключову роль у навчанні українських лікарів відіграла компанія "Medtronic", яка запросила вітчизняних спеціалістів на навчальні програми у Відень та Мюнхен. Там вони відпрацьовували технології імплантації клапанів та інші інтервенційні методики. Окремі модулі проходили у форматі трансляцій реальних операцій та симуляційних тренінгів.

Лабораторну діагностику онкологічних захворювань взялася розвивати "Roche Diagnostics". Яка разом з "Innovatec Med" організувала семінари на яких лікарі отримали доступ до міжнародних стандартів і практикували роботу з новими тест-системами.

І це лише частина широкої картини розвитку медичної сфери України. Адже окрім всього переліченого, українські хірурги, онкологи та ЛОРи вже мають змогу стажуватися в клініках США завдяки програмам Razom Health/OU Health.

Такі ініціативи свідчать про готовність світових лідерів вкладатися в розвиток ринку медичних послуг в Україні, адже багато програм виходять за межі застосування того чи іншого обладнання чи продукту конкретного бренда, а дають реальні практичні знання в тій чи іншій спеціальності, засновані на останніх дослідження та інноваційних підходах.

Це означає, що українці отримують сучасну й якісну медичну допомогу, а система охорони здоров’я стає більш стійкою та орієнтованою на майбутнє.