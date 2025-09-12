Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 11913 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 18068 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 25838 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 24057 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 21846 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31401 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19751 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17323 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40473 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40949 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
44%
757мм
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 7638 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 11076 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo12 вересня, 11:31 • 21695 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 10159 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 12996 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 252 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 5112 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 11911 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 6948 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 18065 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 18065 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 34278 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 81476 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 43523 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 49302 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times

Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів

Київ • УНН

 • 248 перегляди

МОЗ України визначило пріоритетні медичні напрямки для інвестицій, включаючи реабілітацію та ментальне здоров'я. Публічно-приватне партнерство та міжнародні компанії активно сприяють розвитку медицини в Україні.

Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів

Днями у Міністерстві охорони здоров’я України визначили пріоритетні медичні напрямки, до яких планують залучати інвестиції – реабілітація, ментальне здоров’я, онкологічна допомога, медична освіта, материнство й дитинство та сучасне діагностичне обладнання. Там також наголосили, що публічно-приватне партнерство стане ключовим інструментом відновлення та розвитку медицини. Попри те, що закон про публічно-приватні партнерства набуває чинності лише наприкінці жовтня, вже є перші приклади такої співпраці та й загалом потужні західні фармацевтичні компанії бачать потенціал в медичному ринку України. І вони доволі не проти вкладатися в розвиток української медицини, пише УНН

Потужні міжнародні виробники медичного обладнання та фармкомпанії не обмежуються лише постачанням своєї продукції, а активно інвестують у розвиток людського капіталу в медичній галузі. Це і конференція, і семінари, і повноцінні навчальні програми для медперсоналу різних ланок. Все це значно підсилює професійний рівень та відкриває доступ до кращих світових досягнень медицини. 

Значний вклад в медичну освіту українських лікарів робить німецький бренд лікарських засобів "Heel". Бренд представлений в більш ніж у 50 країнах світу, а особлива увага компанії зосереджена на навчанні лікарів принципам біорегуляційної медицини та роботі з комплексними гомеопатичними препаратами. В Україні вже понад 15 років цим опікується Українська Академія Біологічної Медицини. За цей час сформувалася професійна спільнота лікарів, науковців і практиків, які працюють у сфері фізичного та емоційного здоров’я.

При цьому, більшість програм Академії Біологічної Медицини безкоштовні, ще й доступні як офлайн, так і онлайн. За роки діяльності тут пройшли навчання понад 9 тисяч медичних працівників, створено понад 600 методичних матеріалів, а понад 30 тисяч лікарів отримали доступ до унікальної бази даних із протоколами та дослідженнями. Щороку УАБМ проводить понад 20 конференцій та навчань. У тому числі за участю міжнародних експертів, де українські лікарі мають змогу обмінюватися досвідом із колегами з усього світу.

Але "Heel" – не єдиний приклад інвестицій у розвиток медичної освіти в Україні. "Siemens Healthineers", наприклад, запустив у Польщі програму підготовки українських рентгенлаборантів: очні тренінги на обладнанні та онлайн-модулі дали можливість першим випускникам застосувати нові знання вдома.

Схожим шляхом пішла й компанія "Philips". Її співпраця з МОЗ у 2024 році була спрямована на створення інсультної мережі: тренінги з нейровізуалізації та телемедицини для медиків дали результат. Адже вже у 2025-му мережа гострої інсультної допомоги запрацювала на практиці.

У сфері онкології свої зусилля об’єднали "Elekta" та "Varian". Спершу через онлайн-курси, де українські лікарі вивчали сучасні протоколи лікування раку. А вже влітку 2025 року в онкоцентрах країни встановили лінійні прискорювачі "Elekta Harmony", після чого персонал навчали безпосередньо на місцях.

Важливий внесок у розвиток української медицини зробила й компанія "GE HealthCare". Яка після оновлення систем моніторингу пацієнтів у лікарнях Дніпра та Львова, організувала кількаденні навчальні семінари для анестезіологів і медсестер. Завдяки чому медики не лише ознайомилися з функціоналом обладнання, а й відпрацювали реальні клінічні сценарії його застосування.

А у кардіохірургії ключову роль у навчанні українських лікарів відіграла компанія "Medtronic", яка запросила вітчизняних спеціалістів на навчальні програми у Відень та Мюнхен. Там вони відпрацьовували технології імплантації клапанів та інші інтервенційні методики. Окремі модулі проходили у форматі трансляцій реальних операцій та симуляційних тренінгів.

Лабораторну діагностику онкологічних захворювань взялася розвивати "Roche Diagnostics". Яка разом з "Innovatec Med" організувала семінари на яких лікарі отримали доступ до міжнародних стандартів і практикували роботу з новими тест-системами.

І це лише частина широкої картини розвитку медичної сфери України. Адже окрім всього переліченого, українські хірурги, онкологи та ЛОРи вже мають змогу стажуватися в клініках США завдяки програмам Razom Health/OU Health. 

Такі ініціативи свідчать про готовність світових лідерів вкладатися в розвиток ринку медичних послуг в Україні, адже багато програм виходять за межі застосування того чи іншого обладнання чи продукту конкретного бренда, а дають реальні практичні знання в тій чи іншій спеціальності, засновані на останніх дослідження та інноваційних підходах. 

Це означає, що українці отримують сучасну й якісну медичну допомогу, а система охорони здоров’я стає більш стійкою та орієнтованою на майбутнє.

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'яПублікації
Дніпро (місто)
Відень
Мюнхен
Сполучені Штати Америки
Україна
Львів
Польща