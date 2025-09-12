Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей

На днях Министерство здравоохранения Украины определило приоритетные медицинские направления, в которые планируется привлекать инвестиции – реабилитация, ментальное здоровье, онкологическая помощь, медицинское образование, материнство и детство, а также современное диагностическое оборудование. Там также подчеркнули, что публично-частное партнерство станет ключевым инструментом восстановления и развития медицины. Несмотря на то, что закон о публично-частных партнерствах вступает в силу только в конце октября, уже есть первые примеры такого сотрудничества, и в целом мощные западные фармацевтические компании видят потенциал в медицинском рынке Украины. И они довольно не против вкладываться в развитие украинской медицины, пишет УНН.

Мощные международные производители медицинского оборудования и фармкомпании не ограничиваются только поставкой своей продукции, а активно инвестируют в развитие человеческого капитала в медицинской отрасли. Это и конференции, и семинары, и полноценные обучающие программы для медперсонала различных звеньев. Все это значительно усиливает профессиональный уровень и открывает доступ к лучшим мировым достижениям медицины.

Значительный вклад в медицинское образование украинских врачей вносит немецкий бренд лекарственных средств "Heel". Бренд представлен более чем в 50 странах мира, а особое внимание компании сосредоточено на обучении врачей принципам биорегуляционной медицины и работе с комплексными гомеопатическими препаратами. В Украине уже более 15 лет этим занимается Украинская Академия Биологической Медицины. За это время сформировалось профессиональное сообщество врачей, ученых и практиков, работающих в сфере физического и эмоционального здоровья.

При этом большинство программ Академии Биологической Медицины бесплатны, еще и доступны как офлайн, так и онлайн. За годы деятельности здесь прошли обучение более 9 тысяч медицинских работников, создано более 600 методических материалов, а более 30 тысяч врачей получили доступ к уникальной базе данных с протоколами и исследованиями. Ежегодно УАБМ проводит более 20 конференций и обучений. В том числе с участием международных экспертов, где украинские врачи имеют возможность обмениваться опытом с коллегами со всего мира.

Но "Heel" – не единственный пример инвестиций в развитие медицинского образования в Украине. "Siemens Healthineers", например, запустил в Польше программу подготовки украинских рентгенлаборантов: очные тренинги на оборудовании и онлайн-модули дали возможность первым выпускникам применить новые знания дома.

Похожим путем пошла и компания "Philips". Ее сотрудничество с Минздравом в 2024 году было направлено на создание инсультной сети: тренинги по нейровизуализации и телемедицине для медиков дали результат. Ведь уже в 2025-м сеть острой инсультной помощи заработала на практике.

В сфере онкологии свои усилия объединили "Elekta" и "Varian". Сначала через онлайн-курсы, где украинские врачи изучали современные протоколы лечения рака. А уже летом 2025 года в онкоцентрах страны установили линейные ускорители "Elekta Harmony", после чего персонал обучали непосредственно на местах.

Важный вклад в развитие украинской медицины внесла и компания "GE HealthCare". Которая после обновления систем мониторинга пациентов в больницах Днепра и Львова, организовала несколькодневные обучающие семинары для анестезиологов и медсестер. Благодаря чему медики не только ознакомились с функционалом оборудования, но и отработали реальные клинические сценарии его применения.

А в кардиохирургии ключевую роль в обучении украинских врачей сыграла компания "Medtronic", которая пригласила отечественных специалистов на обучающие программы в Вену и Мюнхен. Там они отрабатывали технологии имплантации клапанов и другие интервенционные методики. Отдельные модули проходили в формате трансляций реальных операций и симуляционных тренингов.

Лабораторную диагностику онкологических заболеваний взялась развивать "Roche Diagnostics". Которая вместе с "Innovatec Med" организовала семинары, на которых врачи получили доступ к международным стандартам и практиковали работу с новыми тест-системами.

И это лишь часть широкой картины развития медицинской сферы Украины. Ведь помимо всего перечисленного, украинские хирурги, онкологи и ЛОРы уже имеют возможность стажироваться в клиниках США благодаря программам Razom Health/OU Health.

Такие инициативы свидетельствуют о готовности мировых лидеров вкладываться в развитие рынка медицинских услуг в Украине, ведь многие программы выходят за рамки применения того или иного оборудования или продукта конкретного бренда, а дают реальные практические знания в той или иной специальности, основанные на последних исследованиях и инновационных подходах.

Это означает, что украинцы получают современную и качественную медицинскую помощь, а система здравоохранения становится более устойчивой и ориентированной на будущее.