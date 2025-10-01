Інфляція в єврозоні зросла до 2,2% у вересні – Євростат

Інфляція в єврозоні у вересні прискорилася до 2,2%, перевищивши цільовий показник Європейського центрального банку у 2%, свідчать дані Євростату. Зростання цін відбулося, зокрема, через енергоносії, що підтверджує очікування, що ЄЦБ цього року не знижуватиме процентні ставки. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Базова інфляція, яка виключає волатильні ціни на енергоносії, продукти харчування, алкоголь та тютюн, залишилася на рівні 2,3%. Ціни на послуги зросли з 3,1% у серпні до 3,2% у вересні. При цьому витрати на енергоносії дещо знизилися на 0,4%, а зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюн уповільнилося до 3,0%.

Інфляція в найбільших економіках ЄС також показала зростання: у Німеччині вона досягла 2,4%, у Франції – 1,1%.

Експерти відзначають, що нинішній рівень інфляції закріплює наміри ЄЦБ збереження поточних процентних ставок, і лише значне перевищення прогнозів може спонукати регулятор до їх перегляду.

