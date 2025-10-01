$41.140.18
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16238 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15949 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15880 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51133 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 39739 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30673 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48350 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Інфляція в єврозоні зросла до 2,2% у вересні – Євростат

Київ • УНН

 • 328 перегляди

У вересні інфляція в єврозоні прискорилася до 2,2%, перевищивши цільовий показник ЄЦБ у 2%. Це підтверджує очікування, що ЄЦБ цього року не знижуватиме процентні ставки.

Інфляція в єврозоні зросла до 2,2% у вересні – Євростат

Інфляція в єврозоні у вересні прискорилася до 2,2%, перевищивши цільовий показник Європейського центрального банку у 2%, свідчать дані Євростату. Зростання цін відбулося, зокрема, через енергоносії, що підтверджує очікування, що ЄЦБ цього року не знижуватиме процентні ставки. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Деталі

Базова інфляція, яка виключає волатильні ціни на енергоносії, продукти харчування, алкоголь та тютюн, залишилася на рівні 2,3%. Ціни на послуги зросли з 3,1% у серпні до 3,2% у вересні. При цьому витрати на енергоносії дещо знизилися на 0,4%, а зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюн уповільнилося до 3,0%.

Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки26.09.25, 08:30 • 50429 переглядiв

Інфляція в найбільших економіках ЄС також показала зростання: у Німеччині вона досягла 2,4%, у Франції – 1,1%.

Експерти відзначають, що нинішній рівень інфляції закріплює наміри ЄЦБ збереження поточних процентних ставок, і лише значне перевищення прогнозів може спонукати регулятор до їх перегляду.

Брюссель прагне перетворити європейців з заощадженнями на інвесторів - FT30.09.25, 16:05 • 2734 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Європейський центральний банк
Франція
Німеччина