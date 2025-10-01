Инфляция в еврозоне выросла до 2,2% в сентябре – Евростат

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
14:16 • 876 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 16213 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 15937 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 15869 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 51116 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 39733 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 30666 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48346 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25494 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34787 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.1м/с
64%
757мм
Популярные новости
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto1 октября, 05:18 • 34765 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 35668 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 21201 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 27295 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 21459 просмотра
публикации
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 10264 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 16205 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 13829 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 14913 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 51112 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Владимир Вакуленко
Андрей Парубий
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Дания
Германия
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 21566 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 35770 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 25089 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 28609 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 38636 просмотра
Актуальное
Financial Times
ТикТок
Тесла Модель Y
E-6 Mercury
Детонатор

Инфляция в еврозоне выросла до 2,2% в сентябре – Евростат

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В сентябре инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2%, превысив целевой показатель ЕЦБ в 2%. Это подтверждает ожидания, что ЕЦБ в этом году не будет снижать процентные ставки.

Инфляция в еврозоне выросла до 2,2% в сентябре – Евростат

Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,2%, превысив целевой показатель Европейского центрального банка в 2%, свидетельствуют данные Евростата. Рост цен произошел, в частности, из-за энергоносителей, что подтверждает ожидания, что ЕЦБ в этом году не будет снижать процентные ставки. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, осталась на уровне 2,3%. Цены на услуги выросли с 3,1% в августе до 3,2% в сентябре. При этом затраты на энергоносители несколько снизились на 0,4%, а рост цен на продукты питания, алкоголь и табак замедлился до 3,0%.

Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки26.09.25, 08:30 • 50429 просмотров

Инфляция в крупнейших экономиках ЕС также показала рост: в Германии она достигла 2,4%, во Франции – 1,1%.

Эксперты отмечают, что нынешний уровень инфляции закрепляет намерения ЕЦБ сохранить текущие процентные ставки, и лишь значительное превышение прогнозов может побудить регулятор к их пересмотру.

Брюссель стремится превратить европейцев со сбережениями в инвесторов - FT30.09.25, 16:05 • 2734 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Европейский центральный банк
Франция
Германия