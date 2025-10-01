Инфляция в еврозоне выросла до 2,2% в сентябре – Евростат

Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,2%, превысив целевой показатель Европейского центрального банка в 2%, свидетельствуют данные Евростата. Рост цен произошел, в частности, из-за энергоносителей, что подтверждает ожидания, что ЕЦБ в этом году не будет снижать процентные ставки. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, осталась на уровне 2,3%. Цены на услуги выросли с 3,1% в августе до 3,2% в сентябре. При этом затраты на энергоносители несколько снизились на 0,4%, а рост цен на продукты питания, алкоголь и табак замедлился до 3,0%.

Инфляция в крупнейших экономиках ЕС также показала рост: в Германии она достигла 2,4%, во Франции – 1,1%.

Эксперты отмечают, что нынешний уровень инфляции закрепляет намерения ЕЦБ сохранить текущие процентные ставки, и лишь значительное превышение прогнозов может побудить регулятор к их пересмотру.

