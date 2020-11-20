Інфекціоніст заявила, що частка тяжкохворих на COVID-19 зростає

“Справа ж не у кількості цифр (статистика хворих — ред.), які Вам у телевізорі показують. Вони не відповідають ніякій дійсності, через ряд причин. Офіційна статистика інфекційних захворювань завжди відстає від реальних (даних — ред.). Тим більше, що у нас повний дисбаланс систем. А мова йде про те, якій кількості людей, ми можемо надати допомогу. У тому числі — тяжкохворих. Це найголовніше. Для нас найголовніше — щоб зменшилася кількість інфікованих людей, адже в такій величезній кількості (інфікованих — ред.) людей зростає частка тяжкохворих пацієнтів”, — заявила інфекціоніст.

До того ж за словами Голубовської, для лікування пацієнтів не вистачає не тільки спеціалістів, а й ресурсів.

“У нас перебої з життєвонеобхідними ліками — з антикоагулянтами. Кисень всі проводять? Це треба. А що робити тим людям, яким потрібно стільки літрів кисню, яку не може забезпечити стаціонар? А якщо на поверсі в будівлі знаходиться 200 людей, а 5 людей споживають у 100 разів більше, ніж потрібно на одного такого помірно кисневозалежного, то у всіх цих 200 знижується тиск у кисні й вони залишаються без кисню — це найстрашніше. Тут важлива не кількість людей — цифр, яку пишуть, а навантаження на систему охорони здоров’я”, — підсумувала Голубовська.

Зазначимо, що доктор медичних наук розповіла, що лікуванням хворих на COVID-19 займаються представники всіх лікарських спеціальностей.

Додамо, що інфекціоніст заявила, що лікарі можуть ставити діагнози на COVID-19 на основі клінічних проявів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

