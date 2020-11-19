Лікарі можуть ставити діагнози на COVID-19 на основі клінічних проявів — інфекціоніст

“Ще у квітні стало зрозуміло, що величезна кількість людей з негативним ПЛР-результатом мають класичну клінічну картину з характерними змінами на КТ (комп’ютерна томографія — метод рентгенівського сканування — ред.). І от влітку Всесвітня організація охорони здоров’я змінила визначення випадків (захворювання на COVID-19 — ред.). І зараз лікарі можуть ставити діагнози на основі клінічних проявів. Навіть, якщо немає результату позитивного ПЛР. Будь-яке нездужання, будь-яке відхилення від звичного самопочуття через те, що ми знаходимося в осередку інтенсивного передавання інфекції всі, повинно розцінюватися як коронавірусна інфекція, доки не доведено щось інше. Ми всі в осередку. Не важливо, чи хворів у вас хто у сім’ї, чи ні. Будь-де можна зараз заразитися”, — зазначила Голубовська.

Додамо, що інфекціоніст радить таких пацієнтів ізолювати, обстежити та прибрати від нього осіб, яких відносять до групи ризику.

Зазначимо, що доктор медичних наук розповіла, що лікуванням хворих на COVID-19 займаються представники всіх лікарських спеціальностей.