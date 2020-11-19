Врачи могут ставить диагнозы на COVID-19 на основе клинических проявлений - инфекционист
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Врачи могут ставить диагнозы на COVID-19 на основе клинических проявлений, без прохождения теста или с отрицательным ПЦР-результатом. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает корреспондент УНН.
“Еще в апреле стало понятно, что огромное количество людей с отрицательным ПЦР-результатом имеют классическую клиническую картину с характерными изменениями на КТ (компьютерная томография — метод рентгеновского сканирования — ред.). И вот летом Всемирная организация здравоохранения изменила определение случаев (заболевания COVID-19 — ред.). И сейчас врачи могут ставить диагнозы на основе клинических проявлений. Даже если нет результата положительного ПЦР. Любое недомогание, любое отклонение от привычного самочувствия — из-за того, что мы находимся в очаге интенсивной передачи инфекции — все должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано что-то другое. Мы все в ячейке. Не важно, болел у вас кто в семье или нет. Где можно сейчас заразиться”, — отметила Голубовская.
Добавим, что инфекционист советует таких пациентов изолировать, обследовать и убрать от него лиц, относят к группе риска.
Отметим, что доктор медицинских наук рассказала, что лечением больных COVID-19 занимаются представители всех врачебных специальностей.