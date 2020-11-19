Голубовська: хворими на COVID-19 займаються представники всіх лікарських спеціальностей

“Зараз треба рятувати й лікувати хворих. Зараз величезний пласт роботи не тільки з пацієнтами. Адже перед тим як підійти до пацієнта якийсь лікар, який немає жодного відношення до інфекційних захворювань, а зараз ведуть цих хворих (хворих на COVID-19 — ред.) всі лікарські спеціальності. Цьому лікарю потрібно дати нормативний документ і пояснити нюанси. Адже, я завжди кажу: одна справа протокол написати, інша справа — його пояснити, щоб лікарі його прийняли та зрозуміли”, — зазначила інфекціоніст.

Додамо, що Голубовська розповіла, чи захищають від коронавірусу алкоголь, часник і цибуля.