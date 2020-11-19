Голубовская: больными COVID-19 занимаются представители всех врачебных специальностей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Лечением больных COVID-19 занимаются представители всех врачебных специальностей, а процесс их обучения занимает больший объем работы. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает корреспондент УНН.
“Сейчас надо спасать и лечить больных. Сейчас огромный пласт работы не только с пациентами. Ведь перед тем как подойти к пациенту какой-то врач, который не имеет никакого отношения к инфекционным заболеваниям, а сейчас ведут этих больных (больных COVID-19 — ред.) все врачебные специальности. Этому врачу нужно дать нормативный документ и объяснить нюансы. Ведь я всегда говорю: одно дело протокол написать, другое дело — его объяснить, чтобы врачи его приняли и поняли”, — отметила инфекционист.
Добавим, что Голубовская рассказала, или защищают от коронавируса алкоголь, чеснок и лук.