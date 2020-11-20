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Инфекционист заявила, что доля тяжелобольных COVID-19 растет

Инфекционист заявила, что доля тяжелобольных COVID-19 растет

Киев  •  УНН

 • 13005 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В огромном количестве людей с диагнозом COVID-19 растет доля тяжелобольных. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает корреспондент УНН.

“Дело ведь не в количестве цифр (статистика больных — ред.), которые Вам по телевизору показывают. Они не соответствуют никакой действительности, по ряду причин. Официальная статистика инфекционных заболеваний всегда отстает от реальных (данных — ред.). Тем более, что у нас полный дисбаланс систем. А речь идет о том, какому количеству людей, мы можем оказать помощь. В том числе — тяжелобольным. Это самое главное. Для нас самое главное — чтобы уменьшилось количество инфицированных людей, ведь в таком огромном количестве (инфицированных — ред.) людей растет доля тяжелобольных пациентов”, — заявила инфекционист.

К тому же, по словам Голубовской, для лечения пациентов не хватает не только специалистов, но и ресурсов.

“У нас перебои с жизненно необходимыми лекарствами — с антикоагулянтами. Кислород все проводят? Это надо. А что делать тем людям, которым нужно столько литров кислорода, которую не может обеспечить стационар? А если на этаже в здании находится 200 человек, а 5 человек потребляют в 100 раз больше, чем нужно на одного такого умеренно кислородозависимого, то у всех этих 200 снижается давление в кислороде и они остаются без кислорода — это самое страшное. Здесь важно не количество людей — цифр, которую пишут, а нагрузка на систему здравоохранения”, — подытожила Голубовская.

Отметим, что доктор медицинских наук рассказала, что лечением больных COVID-19 занимаются представители всех врачебных специальностей.

Добавим, что инфекционист заявила, что врачи могут ставить диагнозы на COVID-19 на основе клинических проявлений.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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