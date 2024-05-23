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Ідею Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації у лотерею у соцмережах порівняли з "Голодними іграми"

Ідею Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації у лотерею у соцмережах порівняли з "Голодними іграми"

Київ • УНН

 • 51251 перегляди

Користувачі соціальних мереж жорстко розкритикували ідею голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева розігрувати мобілізаційні броні в лотерею, порівнявши її з фільмом "Голодні ігри".

Користувачі соцмереж розкритикували ідею голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації у лотерею, вони порівняли її з фільмом "Голодні ігри", пише УНН.

Гетманцев у коментарі журналістам зазначив, що буде справедливим, якщо бронь від мобілізації розігруватимуть в лотерею.

"Питання бронювання завжди буде для когось несправедливим. Бо той, хто не підпадає під пільгові категорії буде сприймати його як несправедливе бронювання. Я би скористався прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснюється за певними датами народження, визначалися випадково - в "лотерею". ... І призивалися ті люди, які були народжені у ту дату. Безвідносно до роду професії чи занять. Тоді це буде справедливим", - сказав він.

Користувачі соцмереж жорстко відреагували на таку ідею Гетманцева. Вони порівняли її з фільмом "Голодні ігри".

Події в американському фантастичному фільмі "Голодні ігри" розгортаються в державі Панем, у постапокаліптичній Північній Америці. Панем складається із заможного Капітолію та дванадцятьох бідніших округів. Як покарання за минуле повстання проти Капітолію, кожного року шляхом лотереї округи обирають одного хлопця і одну дівчину віком від 12 до 18 років для участі у Голодних іграх. Обрані, "трибути", мають битися між собою на контрольованій Капітолієм арені, доки живим залишиться лише один із них. Переможець Голодних ігор отримає  славу та багатство. 

Пригадали Гетманцеву й лозунг, який проголошував президент Панему перед стартом змагання на виживання.

"Та почнуться голодні ігри. І нехай удача буде на вашому боці", - написав один із юзерів.

Крім того, у коментарях до повідомлень про ідею Гетманцева користувачі соцмереж зазначають, що він геть відірваний від сьогодення і не розуміє, що його ідея збурить суспільство. Не забули українці й вказати на те, що Гетманцев "знищує економіку" країни своїми ініціативами.

Попри відео Гетманцев спробував виправдатись, що не казав такого і звинуватити ЗМІ у брехні.

Додамо

Раніше Гетманцев заявив, що  планує включити у свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" положення, що дозволяє податковим органам вирішувати, які підприємці можуть бронювати своїх співробітників, що викликає стурбованість з приводу корупційних ризиків і дискримінації щодо підприємств, що не входять в "клуб".

Економісти, опитані УНН, раніше вказували на те, що законопроєкт дискримінаційний та порушує презумпцію невинуватості, розділяючи без рішення суду бізнес в Україні на "білий" та порушників. Справжня його мета – не зменшення тиску на бізнес, а "кошмар" тих, хто не увійде до списку обраних. Крім того, наділення податківців правом самостійно вирішувати, хто може стати обраним, має ризик того, що таким чином будуть вестись побори з підприємців.

Можна тільки уявити, що буде, коли податківці ще й отримають право вирішувати, кому надавати право бронювати своїх співробітників, а кому ні. Особливо після того, як набрали чинності нові правила мобілізації.

Тому виникає запитання, чи не створить Гетманцев таким чином "клуб ухилянтів" в країні, а заодно й податківці поповнять список мільйонерів.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який пропонує створити "клуб білого бізнесу" зі спрощеними відносинами з податковими органами для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. На думку члена податкового комітету Ради Ніни Южаніної, "клуб білого бізнесу" розділить підприємців на своїх і чужих – одні матимуть преференції, а для інших діятиме закон. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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