Идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею в соцсетях сравнили с "Голодными играми"
Киев • УНН
Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали идею главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева разыгрывать мобилизационные брони в лотерею, сравнив ее с фильмом "Голодные игры".
Пользователи соцсетей раскритиковали идею главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею, они сравнили ее с фильмом "Голодные игры", пишет УНН.
Гетманцев в комментарии журналистам отметил, что будет справедливым, если бронь от мобилизации будут разыгрывать в лотерею.
"Вопрос бронирования всегда будет для кого-то несправедливым. Потому что тот, кто не подпадает под льготные категории будет воспринимать его как несправедливое бронирование. Я бы воспользовался примером Соединенных Штатов Америки, когда призыв осуществляется по определенным датам рождения, определялись случайно - в "лотерею". ... И призывались те люди, которые были рождены в ту дату. Безотносительно к роду профессии или занятий. Тогда это будет справедливым", - сказал он.
Пользователи соцсетей жестко отреагировали на такую идею Гетманцева. Они сравнили ее с фильмом "Голодные игры".
События в американском фантастическом фильме "Голодные игры" разворачиваются в государстве Панэм, в постапокалиптической Северной Америке. Панэм состоит из богатого Капитолия и двенадцати более бедных округов. В наказание за прошлое восстание против Капитолия, каждый год путем лотереи округа выбирают одного парня и одну девушку в возрасте от 12 до 18 лет для участия в Голодных играх. Избранные, "трибуты", должны сражаться между собой на контролируемой Капитолием арене, пока живым останется только один из них. Победитель Голодных игр получит славу и богатство.
Вспомнили Гетманцеву и лозунг, который провозглашал президент Панэма перед стартом соревнования на выживание.
"Да начнутся голодные игры. И пусть удача будет на вашей стороне", - написал один из юзеров.
Кроме того, в комментариях к сообщениям об идее Гетманцева пользователи соцсетей отмечают, что он напрочь оторван от настоящего и не понимает, что его идея возмутит общество. Не забыли украинцы и указать на то, что Гетманцев "уничтожает экономику" страны своими инициативами.
Несмотря на видео Гетманцев попытался оправдаться, что не говорил такого и обвинить СМИ во лжи.
Добавим
Ранее Гетманцев заявил, что планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".
Экономисты, опрошенные УНН, ранее указывали на то, что законопроект дискриминационный и нарушает презумпцию невиновности, разделяя без решения суда бизнес в Украине на "белый" и нарушителей. Настоящая его цель - не уменьшение давления на бизнес, а "кошмар" тех, кто не войдет в список избранных. Кроме того, наделение налоговиков правом самостоятельно решать, кто может стать избранным, имеет риск того, что таким образом будут вестись поборы с предпринимателей.
Можно только представить, что будет, когда налоговики еще и получат право решать, кому предоставлять право бронировать своих сотрудников, а кому нет. Особенно после того, как вступили в силу новые правила мобилизации.
Поэтому возникает вопрос, не создаст ли Гетманцев таким образом "клуб уклонистов" в стране, а заодно и налоговики пополнят список миллионеров.
Напомним
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. По мнению члена налогового комитета Рады Нины Южаниной, "клуб белого бизнеса" разделит предпринимателей на своих и чужих - одни будут иметь преференции, а для других будет действовать закон.
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