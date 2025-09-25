"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни" - Венс

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що американський лідер Дональд Трамп стає надзвичайно нетерплячим до росіян і впевнений, що війна проти України є шкідливою для росії. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.

Деталі

За словами Джей Ді Венса, Дональд Трамп "реагує на реалії на місцях" і "стає надзвичайно нетерплячим до росіян".

Трамп дуже впевнений, що ця війна шкідлива для Росії. Він бачить цифри…Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни. Саме це Трамп і дав зрозуміти – це не зміна його позиції - сказав Венс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп тепер більше довіряє йому, ніж путіну. Це сталося після того, як Трамп усвідомив неправдивість інформації від російського диктатора.

Глава держави також відзначив позитивну риторику Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій. Обидва лідери прагнуть якнайшвидшого завершення війни, що стало відомо після інтерв'ю Зеленського для Fox News.

