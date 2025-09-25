"Если русские откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для их страны" - Вэнс

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 13794 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 20295 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 26039 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 26500 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 27119 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 42906 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20113 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 39833 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18750 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18874 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.7м/с
63%
757мм
Популярные новости
Мелания Трамп и первая леди Украины провели встречу вчера - Никифоров24 сентября, 13:15 • 5948 просмотра
Зеленского подталкивают к возвращению земель, которые Украина не отвоевала летом 2023 года - CNN24 сентября, 13:41 • 13240 просмотра
В Киеве 17-летняя мать оставила младенца на четыре дня в запертой квартире, ребенок впал в кому24 сентября, 15:19 • 6782 просмотра
Глава МВД Игорь Клименко вручил государственную награду командиру "Азова" Денису ПрокопенкоPhoto24 сентября, 15:42 • 3538 просмотра
Суд оставил Шуфрича под стражей24 сентября, 16:51 • 3792 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 42905 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 43764 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 39833 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 49946 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 58447 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эдгарс Ринкевичс
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 41538 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 101258 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 60655 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 74367 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 125953 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
E-6 Mercury

"Если русские откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для их страны" - Вэнс

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Дональд Трамп считает войну в Украине вредной для России и становится нетерпеливым к русским. По словам Вэнса, Трамп видит реальные цифры и считает, что отказ русских от переговоров будет иметь плохие последствия для их страны.

"Если русские откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для их страны" - Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым к россиянам и уверен, что война против Украины вредна для России. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

По словам Джей Ди Вэнса, Дональд Трамп "реагирует на реалии на местах" и "становится чрезвычайно нетерпеливым к россиянам".

Трамп очень уверен, что эта война вредна для России. Он видит цифры…Если россияне откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для их страны. Именно это Трамп и дал понять – это не изменение его позиции

- сказал Вэнс. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп теперь больше доверяет ему, чем Путину. Это произошло после того, как Трамп осознал ложность информации от российского диктатора.

Глава государства также отметил позитивную риторику Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий. Оба лидера стремятся к скорейшему завершению войны, что стало известно после интервью Зеленского для Fox News.

Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США24.09.25, 12:07 • 20113 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина