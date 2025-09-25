"Если русские откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для их страны" - Вэнс
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Дональд Трамп считает войну в Украине вредной для России и становится нетерпеливым к русским. По словам Вэнса, Трамп видит реальные цифры и считает, что отказ русских от переговоров будет иметь плохие последствия для их страны.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым к россиянам и уверен, что война против Украины вредна для России. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.
Детали
По словам Джей Ди Вэнса, Дональд Трамп "реагирует на реалии на местах" и "становится чрезвычайно нетерпеливым к россиянам".
Трамп очень уверен, что эта война вредна для России. Он видит цифры…Если россияне откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень плохо для их страны. Именно это Трамп и дал понять – это не изменение его позиции
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп теперь больше доверяет ему, чем Путину. Это произошло после того, как Трамп осознал ложность информации от российского диктатора.
Глава государства также отметил позитивную риторику Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий. Оба лидера стремятся к скорейшему завершению войны, что стало известно после интервью Зеленского для Fox News.
