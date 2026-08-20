ГУР уразило два аеродроми з дронами та термінал "Таманьнєфтєґаз"
Київ • УНН
ГУР заявило про удари по аеродромах у Донецьку й приморсько-ахтарську та знищення двох РЛС. Пошкоджено термінал "Таманьнєфтєґаз".
У ніч на 20 серпня оператори Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали успішних ударів по важливих російських військових об’єктах. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.
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Бійці Департаменту безпілотних систем ГУР уразили місця зберігання й запуску ворожих дронів на двох аеродромах - у тимчасово окупованому Донецьку та у російському місті пріморско-ахтарск.
Звідси держава-агресор постійно здійснювала терористичні запуски ударних дронів по цивільних об’єктах в Україні. Унаслідок ураження аеродромів пошкоджено наземні елементи комплексів та пускові установки БПЛА, у місцях влучань спалахнули пожежі. Крім того, під час атаки у пріморско-ахтарску оператори Департаменту активних дій вистежили та уразили в районі летовища дві ворожі високовартісні РЛС - 55Ж6У "нєбо-У" та 55Ж6УМ "ніобій"
Також Сили оборони уразили морський термінал "таманьнєфтєґаз" у краснодарському краї, який живить російську армію.
Пошкоджено резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів, що спричинило масштабну пожежу на території об'єкта
Нагадаємо
Оператори БПЛА РДК зі складу ГУР впродовж зими та літа 2026 року уражали позиції, техніку та логістику російських військ на Запорізькому напрямку.