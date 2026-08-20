ГУР поразило два аэродрома с помощью дронов и терминал "Таманьнефтегаз"

В ночь на 20 августа операторы Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли успешные удары по важным российским военным объектам. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

Бойцы Департамента беспилотных систем ГУР поразили места хранения и запуска вражеских дронов на двух аэродромах - во временно оккупированном Донецке и в российском городе приморско-ахтарск.

Отсюда государство-агрессор постоянно осуществляло террористические запуски ударных дронов по гражданским объектам в Украине. В результате поражения аэродромов повреждены наземные элементы комплексов и пусковые установки БПЛА, в местах попаданий вспыхнули пожары. Кроме того, во время атаки в приморско-ахтарске операторы Департамента активных действий выследили и поразили в районе аэродрома две вражеские дорогостоящие РЛС - 55Ж6У "небо-У" и 55Ж6УМ "ниобий" - отметили в Главном управлении разведки.

Также Силы обороны поразили морской терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае, который снабжает российскую армию.

Повреждены резервуарный парк и элементы магистральных трубопроводов, что вызвало масштабный пожар на территории объекта - говорится в сообщении.

Напомним

Операторы БПЛА РДК из состава ГУР в течение зимы и лета 2026 года поражали позиции, технику и логистику российских войск на Запорожском направлении.