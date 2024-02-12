ГУР: ніхто не стверджує, що продаж Starlink росіянам йде офіційно, є треті країни
Київ • УНН
Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що росія отримує системи супутникового зв'язку Starlink через треті країни, і Україна працює над нейтралізацією цієї загрози.
Системи супутникового зв'язку Starlink надходять до росії через треті країни. Наразі ведеться робота з нейтралізації цієї загрози. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає УНН.
Справді, росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. І так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території рф, на відкритих онлайн-майданчиках
Деталі
Він наголосив, що порівняно з минулим роком використання росіянами терміналів Starlink на лінії фронту стало "більш системним і налагодженим".
"Тобто на дані пристрої, девайси окупанти роблять ставку. Звичайно, ведеться робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі деталі розкривати не будемо. Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам. Але сьогодні рф - не лише країна-терорист номер один, але і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють", - додав Юсов.
Нагадаємо
російські окупанти, за повідомленнями, почали використовувати термінали Starlink, придбані через треті країни, хоча SpaceX заявляє, що розслідує підозри у несанкціонованому використанні.
Пізніше українська розвідка підтвердила використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink на фронті.