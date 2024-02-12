ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны
Киев • УНН
Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны, и Украина работает над нейтрализацией этой угрозы.
Системы спутниковой связи Starlink поступают в россию через третьи страны. Сейчас ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.
Действительно, россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, а по сути - контрабанду. И да, через третьи страны, мы не будем называть конкретные страны, информация эта требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории рф, на открытых онлайн-площадках
Детали
Он отметил, что по сравнению с прошлым годом использование россиянами терминалов Starlink на линии фронта стало "более системным и отлаженным".
"То есть на данные устройства, девайсы оккупанты делают ставку. Конечно, ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас все детали раскрывать не будем. Никто не утверждает, что официально идет продажа Starlink россиянам. Но сегодня рф - не только страна-террорист номер один, но и страна-контрабандист номер один, поэтому это проблема, над которой сегодня работают", - добавил Юсов.
Напомним
российские оккупанты, по сообщениям, начали использовать терминалы Starlink, приобретенные через третьи страны, хотя SpaceX заявляет, что расследует подозрения в несанкционированном использовании.
Позже украинская разведка подтвердила использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink на фронте.
ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны
Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны, и Украина работает над нейтрализацией этой угрозы.
Суд обязал Нидерланды прекратить поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль
Нидерландский суд обязал правительство прекратить экспорт частей истребителей F-35 в Израиль из-за риска нарушения международного права из-за их возможного использования в военных действиях.
Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро
Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что страна опубликует список компаний, которые импортировали большое количество дешевого украинского зерна в то время, как польские фермеры испытывали финансовые трудности.
Байден назвал слова Трампа по НАТО ужасными и опасными
Президент США Джо Байден отреагировал на заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" рф к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.
Во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в Силы обороны
Во Львове открылся первый в Украине Центр рекрутинга украинской армии как пилотный проект по прозрачному и эффективному набору военнослужащих.
Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам
По оценкам польского заместителя министра, украинские эмигранты будут способствовать росту ВВП Польши на 1,2-2 процентных пункта в течение следующих 5 лет.
В ставрополе вспыхнуло здание военного штаба: осуществлена эвакуация, работают спасатели
В штабном здании российской воинской части в Ставрополе вспыхнул пожар, спасатели работают над эвакуацией людей и взятием пламени под контроль.
Почти 250 взрывов: за неделю россияне 56 раз обстреляли Черниговскую область
Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил, что за прошедшую неделю российские войска совершили 56 обстрелов 19 населенных пунктов области и осуществили шесть авиаударов.
НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать
Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.
Пограничники задержали мужчину, который вербовал женщин для секс-работы в Италии
Пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти четырех девушек за границу для оказания секс-услуг в Италии.