ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны

Системы спутниковой связи Starlink поступают в россию через третьи страны. Сейчас ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.

Действительно, россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, а по сути - контрабанду. И да, через третьи страны, мы не будем называть конкретные страны, информация эта требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории рф, на открытых онлайн-площадках - отметил Юсов.

Детали

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом использование россиянами терминалов Starlink на линии фронта стало "более системным и отлаженным".

"То есть на данные устройства, девайсы оккупанты делают ставку. Конечно, ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас все детали раскрывать не будем. Никто не утверждает, что официально идет продажа Starlink россиянам. Но сегодня рф - не только страна-террорист номер один, но и страна-контрабандист номер один, поэтому это проблема, над которой сегодня работают", - добавил Юсов.

Напомним

российские оккупанты, по сообщениям, начали использовать терминалы Starlink, приобретенные через третьи страны, хотя SpaceX заявляет, что расследует подозрения в несанкционированном использовании.

Позже украинская разведка подтвердила использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink на фронте.