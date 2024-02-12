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ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны

ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 11:14  •  12215 просмотра

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Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны, и Украина работает над нейтрализацией этой угрозы.

Системы спутниковой связи Starlink поступают в россию через третьи страны. Сейчас ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.

Действительно, россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, а по сути - контрабанду. И да, через третьи страны, мы не будем называть конкретные страны, информация эта требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории рф, на открытых онлайн-площадках

- отметил Юсов.

Детали

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом использование россиянами терминалов Starlink на линии фронта стало "более системным и отлаженным".

"То есть на данные устройства, девайсы оккупанты делают ставку. Конечно, ведется работа по нейтрализации этой угрозы. Мы сейчас все детали раскрывать не будем. Никто не утверждает, что официально идет продажа Starlink россиянам. Но сегодня рф - не только страна-террорист номер один, но и страна-контрабандист номер один, поэтому это проблема, над которой сегодня работают", - добавил Юсов.

Напомним

российские оккупанты, по сообщениям, начали использовать терминалы Starlink, приобретенные через третьи страны, хотя SpaceX заявляет, что расследует подозрения в несанкционированном использовании.

Позже украинская разведка подтвердила использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink на фронте.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
spacexSpaceX
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
ГУР: ніхто не стверджує, що продаж Starlink росіянам йде офіційно, є треті країни
GUR: no one claims that the sale of Starlink to Russians is official, there are third countries
Новости по теме

ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны, и Украина работает над нейтрализацией этой угрозы.

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