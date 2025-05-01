Група Нафтогаз торік отримала майже 38 млрд грн чистого прибутку - звіт

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за 2024 рік склав 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%. Про це група повідомила в оприлюдненому звіті, передає УНН.

В енергокомпанії наголосили, що вказані у звіті дані підтверджено міжнародним незалежним аудитором — компанією KPMG.

Зазначається, що минулий рік був вкрай складним для України та української енергетики. Ворожі обстріли об’єктів електро-, теплогенерації, газової інфраструктури мали на меті ускладнити соціально-економічну ситуацію, занурити Україну в темряву і холод.

Всі ключові бізнес-напрямки Групи продемонстрували зростання. Це вимагає великих зусиль в мирний час, а під час війни – це робота на межі неможливого

Попри всі виклики війни, група Нафтогаз забезпечила стале проходження опалювального сезону, наростила обсяги видобутку природнього газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн.

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Валовий прибуток Групи Нафтогаз за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн, у порівнянні із 48,5 млрд грн за 2023 рік. У той же час, операційний прибуток склав 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.

Материнська компанія — НАК "Нафтогаз України" завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн. За підсумками 2023 року було зафіксовано збиток в обсязі 0,8 млрд грн.

Ми продовжуємо виконувати ключову функцію – гарантувати енергетичну стабільність держави в умовах війни. Водночас показуємо зростання прибутковості, що є результатом зусиль усієї команди, стабілізації процесів у Групі та правильних управлінських рішень. Це дозволяє нам зміцнювати енергетичну безпеку України й водночас бути надійною опорою для бюджету