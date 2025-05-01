Група Нафтогаз торік отримала майже 38 млрд грн чистого прибутку - звіт
Київ • УНН
Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за 2024 рік склав 38 млрд грн, що на 64% більше, ніж у 2023. Компанія сплатила 104,3 млрд грн податків до бюджету.
Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за 2024 рік склав 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%. Про це група повідомила в оприлюдненому звіті, передає УНН.
Деталі
В енергокомпанії наголосили, що вказані у звіті дані підтверджено міжнародним незалежним аудитором — компанією KPMG.
Зазначається, що минулий рік був вкрай складним для України та української енергетики. Ворожі обстріли об’єктів електро-, теплогенерації, газової інфраструктури мали на меті ускладнити соціально-економічну ситуацію, занурити Україну в темряву і холод.
Всі ключові бізнес-напрямки Групи продемонстрували зростання. Це вимагає великих зусиль в мирний час, а під час війни – це робота на межі неможливого
Попри всі виклики війни, група Нафтогаз забезпечила стале проходження опалювального сезону, наростила обсяги видобутку природнього газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн.
Україна спрощує правила для приватного газовидобутку: про що йдеться29.04.25, 16:00 • 5219 переглядiв
Валовий прибуток Групи Нафтогаз за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн, у порівнянні із 48,5 млрд грн за 2023 рік. У той же час, операційний прибуток склав 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.
Материнська компанія — НАК "Нафтогаз України" завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн. За підсумками 2023 року було зафіксовано збиток в обсязі 0,8 млрд грн.
Ми продовжуємо виконувати ключову функцію – гарантувати енергетичну стабільність держави в умовах війни. Водночас показуємо зростання прибутковості, що є результатом зусиль усієї команди, стабілізації процесів у Групі та правильних управлінських рішень. Це дозволяє нам зміцнювати енергетичну безпеку України й водночас бути надійною опорою для бюджету
Найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ "Укргазвидобування", яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн — майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком. Також компанія збільшила обсяги видобутку товарного газу – в 2024 році 13,9 млрд куб. м, в той час як в 2023 – 13,2 млрд куб. м газу. В 2024 році компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку – 38,9 млн куб. м.
104,3 млрд грн сплачено Групою Нафтогаз до бюджету у 2024 році, що складає 7% всіх надходжень.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна втратила близько 50% від всього видобутку газу через атаки рф.