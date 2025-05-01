Группа Нафтогаз в прошлом году получила почти 38 млрд грн чистой прибыли - отчет

Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз за 2024 год составила 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 года на 15 млрд грн или на 64%. Об этом группа сообщила в обнародованном отчете, передает УНН.

В энергокомпании отметили, что указанные в отчете данные подтверждены международным независимым аудитором — компанией KPMG.

Отмечается, что прошлый год был крайне сложным для Украины и украинской энергетики. Вражеские обстрелы объектов электро-, теплогенерации, газовой инфраструктуры имели целью осложнить социально-экономическую ситуацию, погрузить Украину во тьму и холод.

Все ключевые бизнес-направления Группы продемонстрировали рост. Это требует больших усилий в мирное время, а во время войны – это работа на грани невозможного. Спасибо каждому работнику Группы Нафтогаз за этот результат. Спасибо правительству за поддержку

Несмотря на все вызовы войны, Группа Нафтогаз обеспечила устойчивое прохождение отопительного сезона, нарастила объемы добычи природного газа и завершила год с прибылью почти в 38 млрд грн.

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Валовая прибыль Группы Нафтогаз за 2024 год выросла до 89,1 млрд грн, по сравнению с 48,5 млрд грн за 2023 год. В то же время, операционная прибыль составила 51,1 млрд грн, что почти на 13,3 млрд грн или на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий период.

Материнская компания — НАК "Нафтогаз Украины" завершила год с прибылью 23,9 млрд грн. По итогам 2023 года был зафиксирован убыток в объеме 0,8 млрд грн.

Мы продолжаем выполнять ключевую функцию – гарантировать энергетическую стабильность государства в условиях войны. В то же время показываем рост прибыльности, что является результатом усилий всей команды, стабилизации процессов в Группе и правильных управленческих решений. Это позволяет нам укреплять энергетическую безопасность Украины и одновременно быть надежной опорой для бюджета