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Группа Нафтогаз в прошлом году получила почти 38 млрд грн чистой прибыли - отчет

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз за 2024 год составила 38 млрд грн, что на 64% больше, чем в 2023. Компания уплатила 104,3 млрд грн налогов в бюджет.

Группа Нафтогаз в прошлом году получила почти 38 млрд грн чистой прибыли - отчет

Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз за 2024 год составила 38 млрд грн, что  превышает показатель 2023 года на 15 млрд грн или на 64%. Об этом группа сообщила в обнародованном отчете, передает УНН.

Детали

В энергокомпании отметили, что указанные в отчете данные подтверждены международным независимым аудитором — компанией KPMG.

Отмечается, что прошлый год был крайне сложным для Украины и украинской энергетики. Вражеские обстрелы объектов электро-, теплогенерации, газовой инфраструктуры имели целью осложнить социально-экономическую ситуацию, погрузить Украину во тьму и холод.

Все ключевые бизнес-направления Группы продемонстрировали рост. Это требует больших усилий в мирное время, а во время войны – это работа на грани невозможного. Спасибо каждому работнику Группы Нафтогаз за этот результат. Спасибо правительству за поддержку

— отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Несмотря на все вызовы войны, Группа Нафтогаз обеспечила устойчивое прохождение отопительного сезона, нарастила объемы добычи природного газа и завершила год с прибылью почти в 38 млрд грн.

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Валовая прибыль Группы Нафтогаз за 2024 год выросла до 89,1 млрд грн, по сравнению с 48,5 млрд грн за 2023 год. В то же время, операционная прибыль составила 51,1 млрд грн, что почти на 13,3 млрд грн или на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий период.

Материнская компания — НАК "Нафтогаз Украины" завершила год с прибылью 23,9 млрд грн. По итогам 2023 года был зафиксирован убыток в объеме 0,8 млрд грн.

Мы продолжаем выполнять ключевую функцию – гарантировать энергетическую стабильность государства в условиях войны. В то же время показываем рост прибыльности, что является результатом усилий всей команды, стабилизации процессов в Группе и правильных управленческих решений. Это позволяет нам укреплять энергетическую безопасность Украины и одновременно быть надежной опорой для бюджета

— отметил Роман Чумак.

Наибольший вклад в прибыль обеспечило АО "Укргаздобыча", которое увеличило финансовый результат до 20,9 млрд грн — почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом. Также компания увеличила объемы добычи товарного газа – в 2024 году 13,9 млрд куб. м, в то время как в 2023 – 13,2 млрд куб. м газа. В 2024 году компания ввела в эксплуатацию 83 новые скважины и достигла наибольшего за три последних года объема суточной добычи – 38,9 млн куб. м.

104,3 млрд грн уплачено Группой Нафтогаз в бюджет в 2024 году, что составляет 7% всех поступлений.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла около 50% от всей добычи газа из-за атак рф.

Лилия Набока

Лилия Набока

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