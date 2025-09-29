Головним пріоритетом України є створення реєстру викрадених росією дітей - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що головним пріоритетом України є створення повного реєстру викрадених росією дітей. Понад 1600 дітей вдалося повернути, але це лише мала частина від десятків тисяч депортованих.
Для України головним пріоритетом є створення повного реєстру викрадених росією дітей. Наразі росіяни депортували десятки тисяч маленьких українців, розповів Президент Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму у понеділок, передає кореспондент УНН.
Деталі
"Головним пріоритетом України є створення повного реєстру викрадених росією дітей. Ідеться про десятки тисяч маленьких українців. Знайти їх надзвичайно складно, бо росіяни все приховують", - повідомив Зеленський.
Глава держави додав, що багато країн завдяки зв'язкам, економічним відносинам та розвідці шукатимуть дітей і наповнюватимуть реєстр реальними даними.
"Це перший пункт, про який ми домовились. І це, безумовно, найскладніше питання", - підкреслив Глава держави.
Він нагадав, що Україні вдалося повернути понад 1600 дітей завдяки домовленостям із різними державами, але це лише невелика частина від загальної кількості викрадених.
Завдяки допомозі партнерів до України вдалося повернути 1625 викрадених росіянами дітей - перша леді23.09.25, 20:04 • 2577 переглядiв
Доповнення
Під час Варшавського безпекового форуму Зеленський заявив, що Україна пропонує Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз з боку росії.