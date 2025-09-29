$41.480.01
10:00 • 1676 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 12449 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
06:17 • 3952 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 23981 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 46787 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69148 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 49939 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44147 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 66515 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72762 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 162502 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 82439 просмотра
Главным приоритетом Украины является создание реестра похищенных россией детей - Зеленский

Киев

Президент Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом Украины является создание полного реестра похищенных россией детей. Более 1600 детей удалось вернуть, но это лишь малая часть из десятков тысяч депортированных.

Для Украины главным приоритетом является создание полного реестра похищенных россией детей. Сейчас россияне депортировали десятки тысяч маленьких украинцев, рассказал Президент Владимир Зеленский во время Варшавского форума безопасности в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Главным приоритетом Украины является создание полного реестра похищенных россией детей. Речь идет о десятках тысяч маленьких украинцев. Найти их чрезвычайно сложно, потому что россияне все скрывают", - сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что многие страны благодаря связям, экономическим отношениям и разведке будут искать детей и наполнять реестр реальными данными.

"Это первый пункт, о котором мы договорились. И это, безусловно, самый сложный вопрос", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что Украине удалось вернуть более 1600 детей благодаря договоренностям с разными государствами, но это лишь небольшая часть от общего количества похищенных.

Дополнение

Во время Варшавского форума безопасности Зеленский заявил, что Украина предлагает Польше и партнерам создать общий щит от воздушных угроз со стороны россии.

Павел Зинченко

