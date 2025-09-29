Главным приоритетом Украины является создание реестра похищенных россией детей - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом Украины является создание полного реестра похищенных россией детей. Более 1600 детей удалось вернуть, но это лишь малая часть из десятков тысяч депортированных.
Для Украины главным приоритетом является создание полного реестра похищенных россией детей. Сейчас россияне депортировали десятки тысяч маленьких украинцев, рассказал Президент Владимир Зеленский во время Варшавского форума безопасности в понедельник, передает корреспондент УНН.
Детали
"Главным приоритетом Украины является создание полного реестра похищенных россией детей. Речь идет о десятках тысяч маленьких украинцев. Найти их чрезвычайно сложно, потому что россияне все скрывают", - сообщил Зеленский.
Глава государства добавил, что многие страны благодаря связям, экономическим отношениям и разведке будут искать детей и наполнять реестр реальными данными.
"Это первый пункт, о котором мы договорились. И это, безусловно, самый сложный вопрос", - подчеркнул Глава государства.
Он напомнил, что Украине удалось вернуть более 1600 детей благодаря договоренностям с разными государствами, но это лишь небольшая часть от общего количества похищенных.
Дополнение
Во время Варшавского форума безопасности Зеленский заявил, что Украина предлагает Польше и партнерам создать общий щит от воздушных угроз со стороны россии.