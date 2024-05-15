"Головний майстер" зі штучного інтелекту OpenAI Суцкевер залишає компанію

Ілля Суцкевер, співзасновник та головний науковий співробітник OpenAI, покинув компанію, повідомляє Wired, пише УНН.

Деталі

Як вказано, колишній дослідник штучного інтелекту Google був одним із чотирьох членів ради директорів, які проголосували в листопаді за звільнення генерального директора OpenAI Сема Альтмана, що спровокувало дні хаосу, коли співробітники погрожували масово піти, і Альтман зрештою відновився на посаді

Альтман підтвердив те, що Суцкевер пішов, у вівторок у повідомленні на соціальній платформі X. Протягом кількох місяців після повернення Альтмана до OpenAI Суцкевер рідко з'являвся на публіці від імені компанії. У понеділок OpenAI продемонструвала нову версію ChatGPT, здатну вести швидку та емоційно забарвлену розмову. Суцкевер був помітно відсутній на заході, який транслювався з офісу компанії в Сан-Франциско.

"Без нього OpenAI не був би тим, чим він є, - написав Альтман у своєму посту з приводу звільнення Суцкевера. - Я щасливий, що так довго мені доводилося бути поряд з таким видатним генієм і людиною, яка така зосереджена на досягненні кращого майбутнього для людства".

У повідомленні Альтмана повідомлялося, що Якуб Пачоцкі, директор із досліджень OpenAI, стане новим головним науковим співробітником компанії. Пачоцкі працює в OpenAI з 2017 року.

У своєму посту на X Суцкевер визнав, що пішов, і натякнув на плани на майбутнє. "За майже десять років я вирішив залишити OpenAI. Траєкторія розвитку компанії була просто чудовою, і я впевнений, що OpenAI створить AGI, який буде одночасно безпечним та корисним", - написав він. - Я з нетерпінням чекаю на те, що буде далі - проект, який дуже особисто для мене значущий, про який я поділюся подробицями свого часу".

Суцкевер публічно не докладно розповідав про свою роль у звільненні Альтмана минулого року, але після відновлення гендиректора на посаді висловив жаль. "Я глибоко шкодую про свою участь у діях правління. Я ніколи не збирався завдавати шкоди OpenAI", - написав він на X у листопаді. Суцкевер часто публічно говорив про свою віру, що OpenAI працює над розробкою так званого загального штучного інтелекту, або AGI, і про необхідність робити це безпечно.

Доповнення

Суцкевер проклав шлях у галузі машинного навчання з раннього віку, ставши протеже піонера глибокого навчання Джеффрі Гінтона в Університеті Торонто. Разом із Гінтоном та його колегою-аспірантом Алексом Крижевським він створив систему розпізнавання зображень під назвою AlexNet, яка приголомшила світ штучного інтелекту своєю точністю та допомогла викликати шквал інвестицій у тоді ще немодну технологію штучних нейронних мереж.

Пізніше Суцкевер працював над дослідженнями штучного інтелекту в Google, де допоміг заснувати сучасну епоху штучного інтелекту на основі нейронних мереж. У 2015 році Альтман запросив його на вечерю з Ілоном Маском та Грегом Брокманом, щоб обговорити ідею створення нової лабораторії штучного інтелекту, яка кине виклик корпоративному домінуванню в галузі технологій. Суцкевер, Маск, Брокман та Альтман стали ключовими засновниками OpenAI, про яку було оголошено у грудні 2015 року. Пізніше компанія змінила свою модель, створивши комерційний підрозділ та отримавши величезні інвестиції від Microsoft та інших спонсорів.

Маск залишив OpenAI у 2018 році через незгоду зі стратегією компанії. У березні цього року підприємець подав позов проти компанії, стверджуючи, що вона відмовилася від своєї основної місії з розробки надпотужного штучного інтелекту для "принесення користі людству" і натомість збагачує Microsoft.