"Главный мастер" по искусственному интеллекту OpenAI Суцкевер покидает компанию

Илья Суцкевер, соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI, покинул компанию, сообщает Wired, пишет УНН.

Детали

Как указано, бывший исследователь искусственного интеллекта Google был одним из четырех членов совета директоров, проголосовавших в ноябре за увольнение генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, что спровоцировало дни хаоса, когда сотрудники угрожали массово уйти, и Альтман в конце концов восстановился в должности.

Альтман подтвердил уход Суцкевера во вторник в сообщении на социальной платформе X. В течение нескольких месяцев после возвращения Альтмана в OpenAI Суцкевер редко появлялся на публике от имени компании. В понедельник OpenAI продемонстрировала новую версию ChatGPT, способную вести быстрый и эмоционально окрашенный разговор. Суцкевер заметно отсутствовал на мероприятии, которое транслировалось из офиса компании в Сан-Франциско.

"Без него OpenAI не был бы тем, чем он есть, - написал Альтман в своем посте по поводу ухода Суцкевера. - Я счастлив, что так долго мне приходилось быть рядом с таким выдающимся гением и человеком, который так сосредоточен на достижении лучшего будущего для человечества".

В сообщении Альтмана сообщалось, что Якуб Пачоцки, директор по исследованиям OpenAI, станет новым главным научным сотрудником компании. Пачоцки работает в OpenAI с 2017 года.

В своем посте на X Суцкевер признал уход и намекнул на планы на будущее. "После почти десяти лет я решил покинуть OpenAI. Траектория развития компании была просто замечательной, и я уверен, что OpenAI создаст AGI, который будет одновременно безопасным и полезным, - написал он. - Я с нетерпением жду того, что будет дальше - проект, который очень лично для меня значим, о котором я поделюсь подробностями в свое время".

Суцкевер публично не подробно рассказывал о своей роли в увольнении Альтмана в прошлом году, но после восстановления гендиректора в должности выразил сожаление. "Я глубоко сожалею о своем участии в действиях правления. Я никогда не собирался наносить вред OpenAI", - написал он на X в ноябре. Суцкевер часто публично говорил о своей вере, что OpenAI работает над разработкой так называемого общего искусственного интеллекта, или AGI, и о необходимости делать это безопасно.

Дополнение

Суцкевер проложил путь в области машинного обучения с раннего возраста, став протеже пионера глубокого обучения Джеффри Хинтона в Университете Торонто. Вместе с Хинтоном и его коллегой-аспирантом Алексом Крижевским он создал систему распознавания изображений под названием AlexNet, которая потрясла мир искусственного интеллекта своей точностью и помогла вызвать шквал инвестиций в тогда еще немодную технологию искусственных нейронных сетей.

Позже Суцкевер работал над исследованиями искусственного интеллекта в Google, где помог основать современную эпоху искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. В 2015 году Альтман пригласил его на ужин с Илоном Маском и Грегом Брокманом, чтобы обсудить идею создания новой лаборатории искусственного интеллекта, которая бросит вызов корпоративному доминированию в области технологий. Суцкевер, Маск, Брокман и Альтман стали ключевыми основателями OpenAI, о которой было объявлено в декабре 2015 года. Позже компания изменила свою модель, создав коммерческое подразделение и получив огромные инвестиции от Microsoft и других спонсоров.

Маск покинул OpenAI в 2018 году из-за несогласия со стратегией компании. В марте этого года предприниматель подал иск против компании, утверждая, что она отказалась от своей основной миссии по разработке сверхмощного искусственного интеллекта для "принесения пользы человечеству" и вместо этого обогащает Microsoft.