"Главный мастер" по искусственному интеллекту OpenAI Суцкевер покидает компанию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  96416 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  110984 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  121658 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  149798 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137718 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157086 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152997 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131296 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175832 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210776 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  342728 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

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"Главный мастер" по искусственному интеллекту OpenAI Суцкевер покидает компанию

Илья Суцкевер, соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI, покинул компанию после почти 10 лет работы, а новым главным научным сотрудником стал Якуб Пачоцки.

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"Главный мастер" по искусственному интеллекту OpenAI Суцкевер покидает компанию

рф сосредотачивает усилия, чтобы прорвать оборону западнее Бахмута - Волошин

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на прорыве украинской обороны к западу от Бахмута, но им пока не удалось пересечь канал Северский Донец-Донбасс.

Война •   •  7293 просмотра
рф сосредотачивает усилия, чтобы прорвать оборону западнее Бахмута - Волошин

Украина должна решать, как ей ответить на предложение о переговорах с рф - Блинкен

Блинкен отметил, что решение о переговорах с россией должна принимать Украина, а не США или любая другая страна, поскольку путин ежедневно демонстрирует совсем другие намерения, несмотря на то, что заявляет о поддержке китайского плана мирного урегулирования.

Война •   •  10375 просмотра
Украина должна решать, как ей ответить на предложение о переговорах с рф - Блинкен

Убытки более чем на миллион гривен на поставках семян: будут судить заместителя директора филиала ГП "Укрликтравы"

Бывшего заместителя директора филиала государственного предприятия "Укрзализныци" будут судить за растрату более 1,2 млн грн из государственного бюджета путем злоупотребления служебным положением и завышение цены контрактов на поставку семян кукурузы с частной компанией.

Криминал и ЧП •   •  8343 просмотра
Убытки более чем на миллион гривен на поставках семян: будут судить заместителя директора филиала ГП "Укрликтравы"

Удар рф с авиации по Херсону: предварительно известно о 5 пострадавших

Вражеская авиация нанесла удар по Херсону около 14:30, повредив дома, автомобили и вызвав по меньшей мере один пожар, около 5 человек получили ранения, один человек был госпитализирован.

Война •   •  9457 просмотра
Удар рф с авиации по Херсону: предварительно известно о 5 пострадавших

В Хмельницкой области выявили нарушения в центрах временного размещения для ВПЛ

Мониторинговая группа в Хмельницкой области обнаружила проблемы в местах временного проживания ВПЛ, в частности с вентиляцией, плесенью, и нехваткой мебели, в связи с чем были направлены рекомендации по решению этих проблем.

Общество •   •  8648 просмотра
В Хмельницкой области выявили нарушения в центрах временного размещения для ВПЛ

Враг со вчерашнего дня возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении

Со вчерашнего дня россияне возобновили активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении в направлении города Лиман, бои продолжаются в Синьковке, где украинские войска отбили около 16 атак.

Война •   •  9409 просмотра
Враг со вчерашнего дня возобновил активные штурмовые действия на Купянско-Лиманском направлении

россияне ударили из авиации по центру Херсона, предварительно есть пострадавшие - ОВА

Российские войска совершили воздушную атаку на центральную часть Херсона, Украина, что привело к пострадавшим среди гражданского населения.

Война •   •  9864 просмотра
россияне ударили из авиации по центру Херсона, предварительно есть пострадавшие - ОВА

Украина сама решает, как вести войну: Блинкен уклонился от ответа, позволят ли США бить по территории рф американским оружием

Украина решает, как вести оборонительную войну против российского вторжения, в то время как США предоставляют оружие, необходимое для победы Украины, но не поощряют и не способствуют нанесению ударов по российской территории американским оружием.

Война •   •  11304 просмотра
Украина сама решает, как вести войну: Блинкен уклонился от ответа, позволят ли США бить по территории рф американским оружием

Около 8 тыс. гражданских эвакуировали из Харьковской области

Около 8 000 гражданских лиц были эвакуированы из Харьковской области с 10 мая, преимущественно из северных приграничных районов Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, поскольку российские войска продолжают наступательные действия в регионе.

Общество •   •  10230 просмотра
Около 8 тыс. гражданских эвакуировали из Харьковской области