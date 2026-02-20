Голова МЗС Австрії прибула до Києва і зробила першу заяву

Міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Києва, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Ласкаво просимо до Києва, Беата Майнль-Райзінгер! Австрія - наш справжній друг і партнер, який демонструє, що нейтралітет - це не байдужість. Я вдячний Австрії та Беаті за особисте лідерство і з нетерпінням чекаю на плідні переговори сьогодні для просування українсько-австрійського партнерства", - написав Сибіга у X.

Як зазначає ORF.at, міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер відвідує столицю України, Київ, у супроводі координатора уряду країни з питань відбудови України Вольфганга Анценгрубера, а також членів парламенту від усіх партій, окрім FPÖ.

Вони хотіли разом оцінити ситуацію в Києві та надіслати сигнал підтримки Україні, повідомила Майнль-Райзінгер APA.

"Російські атаки зараз здійснюються з обурливою жорстокістю", - сказала голова МЗС Австрії.

Лише в Києві півмільйона людей "без світла, без електрики, без опалення та перебувають під загрозою замерзання - попри триваючі мирні переговори", заявила міністр закордонних справ Австрії.

Вона також хотіла "надіслати сигнал підтримки та солідарності" у світлі річниці вторгнення рф. "Ми робимо це, і в дуже широкому альянсі", вказала вона.

"Спочатку планувалася участь федерального канцлера Крістіана Штокера, але його присутність скасували через нестикування у розкладі", пише видання.

