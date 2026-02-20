$43.270.03
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 33306 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 64567 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 39033 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 65613 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 36466 перегляди
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 53213 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 31620 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27614 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26780 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Голова МЗС Австрії прибула до Києва і зробила першу заяву

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер відвідала Київ з делегацією, щоб оцінити ситуацію та надіслати сигнал підтримки Україні. Вона відзначила жорстокість російських атак та проблеми з опаленням у Києві.

Голова МЗС Австрії прибула до Києва і зробила першу заяву

Міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Києва, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Ласкаво просимо до Києва, Беата Майнль-Райзінгер! Австрія - наш справжній друг і партнер, який демонструє, що нейтралітет - це не байдужість. Я вдячний Австрії та Беаті за особисте лідерство і з нетерпінням чекаю на плідні переговори сьогодні для просування українсько-австрійського партнерства", - написав Сибіга у X.

Як зазначає ORF.at, міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер відвідує столицю України, Київ, у супроводі координатора уряду країни з питань відбудови України Вольфганга Анценгрубера, а також членів парламенту від усіх партій, окрім FPÖ.

Вони хотіли разом оцінити ситуацію в Києві та надіслати сигнал підтримки Україні, повідомила Майнль-Райзінгер APA.

"Російські атаки зараз здійснюються з обурливою жорстокістю", - сказала голова МЗС Австрії.

Лише в Києві півмільйона людей "без світла, без електрики, без опалення та перебувають під загрозою замерзання - попри триваючі мирні переговори", заявила міністр закордонних справ Австрії. 

Вона також хотіла "надіслати сигнал підтримки та солідарності" у світлі річниці вторгнення рф. "Ми робимо це, і в дуже широкому альянсі", вказала вона.

"Спочатку планувалася участь федерального канцлера Крістіана Штокера, але його присутність скасували через нестикування у розкладі", пише видання.

російський терор проти України вийшов на новий рівень - МЗС Австрії08.09.25, 02:38 • 4003 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Морози в Україні
Опалення
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Андрій Сибіга
Австрія
Україна
Київ