Глава МИД Австрии прибыла в Киев и сделала первое заявление

Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Добро пожаловать в Киев, Беата Майнль-Райзингер! Австрия - наш настоящий друг и партнер, который демонстрирует, что нейтралитет - это не безразличие. Я благодарен Австрии и Беате за личное лидерство и с нетерпением жду плодотворных переговоров сегодня для продвижения украинско-австрийского партнерства", - написал Сибига в X.

Как отмечает ORF.at, министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер посещает столицу Украины, Киев, в сопровождении координатора правительства страны по вопросам восстановления Украины Вольфганга Анценгрубера, а также членов парламента от всех партий, кроме FPÖ.

Они хотели вместе оценить ситуацию в Киеве и послать сигнал поддержки Украине, сообщила Майнль-Райзингер APA.

"Российские атаки сейчас осуществляются с возмутительной жестокостью", - сказала глава МИД Австрии.

Только в Киеве полмиллиона человек "без света, без электричества, без отопления и находятся под угрозой замерзания - несмотря на продолжающиеся мирные переговоры", заявила министр иностранных дел Австрии.

Она также хотела "послать сигнал поддержки и солидарности" в свете годовщины вторжения РФ. "Мы делаем это, и в очень широком альянсе", указала она.

"Изначально планировалось участие федерального канцлера Кристиана Штокера, но его присутствие отменили из-за нестыковки в расписании", пишет издание.

российский террор против Украины вышел на новый уровень - МИД Австрии