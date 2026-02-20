Глава МИД Австрии прибыла в Киев и сделала первое заявление

$43.270.03
50.920.34
ukenru
07:56 • 3812 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 32838 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 63877 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 38483 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 64660 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 36146 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 52583 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 31536 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27586 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26768 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.1м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп назначает своего зятя Джареда Кушнера "спецпосланником мира"19 февраля, 23:39 • 11484 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist20 февраля, 00:15 • 25098 просмотра
Британия отказала США в использовании баз для авиаударов по Ирану20 февраля, 00:52 • 10400 просмотра
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 19308 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС20 февраля, 02:03 • 16169 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 37729 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 64708 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 52614 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 48176 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 59202 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 1966 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 10534 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 10377 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 18115 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 29013 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Ту-95

Глава МИД Австрии прибыла в Киев и сделала первое заявление

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер посетила Киев с делегацией, чтобы оценить ситуацию и направить сигнал поддержки Украине. Она отметила жестокость российских атак и проблемы с отоплением в Киеве.

Глава МИД Австрии прибыла в Киев и сделала первое заявление

Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Добро пожаловать в Киев, Беата Майнль-Райзингер! Австрия - наш настоящий друг и партнер, который демонстрирует, что нейтралитет - это не безразличие. Я благодарен Австрии и Беате за личное лидерство и с нетерпением жду плодотворных переговоров сегодня для продвижения украинско-австрийского партнерства", - написал Сибига в X.

Как отмечает ORF.at, министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер посещает столицу Украины, Киев, в сопровождении координатора правительства страны по вопросам восстановления Украины Вольфганга Анценгрубера, а также членов парламента от всех партий, кроме FPÖ.

Они хотели вместе оценить ситуацию в Киеве и послать сигнал поддержки Украине, сообщила Майнль-Райзингер APA.

"Российские атаки сейчас осуществляются с возмутительной жестокостью", - сказала глава МИД Австрии.

Только в Киеве полмиллиона человек "без света, без электричества, без отопления и находятся под угрозой замерзания - несмотря на продолжающиеся мирные переговоры", заявила министр иностранных дел Австрии.

Она также хотела "послать сигнал поддержки и солидарности" в свете годовщины вторжения РФ. "Мы делаем это, и в очень широком альянсе", указала она.

"Изначально планировалось участие федерального канцлера Кристиана Штокера, но его присутствие отменили из-за нестыковки в расписании", пишет издание.

российский террор против Украины вышел на новый уровень - МИД Австрии08.09.25, 02:38 • 4003 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Морозы в Украине
Отопление
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Андрей Сибига
Австрия
Украина
Киев