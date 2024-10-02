Глава Міноборони Польщі про "Український легіон": охочих не так багато
Київ • УНН
Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кількість українців, які бажають вступити до «Українського легіону» в Польщі, занадто мала. Планувалося створити підрозділ із кількох тисяч осіб, але охочих виявилося недостатньо.
Кількість людей, які мали зареєструватися з української сторони в «Український легіон» у Польщі занадто мала. Про це заявив глава Міністерства національної оборони Владислав Косиняк-Камиш у програмі «Тліт» Wirtualna Polska, передає УНН.
Косиняк-Камиш нагадав, що в липні прем'єр-міністр Дональд Туск підписав із президентом Володимиром Зеленським угоду, згідно з якою мав бути створений «легіон» з українців, які проживають у Польщі. Охочі мали бути навчені та озброєні. Польська армія мала відповідати за навчання, а Київ за набір.
Ми до цього готувалися... Але кількість людей, які повинні були зареєструватися з української сторони, занадто мала
Він нагадав, що українська сторона заявила, що в Польщі може бути створено підрозділ, який складатиметься навіть із «кількох тисяч» українців.
«Охочих не так багато», - сказав Косиняк-Камиш.
Доповнення
Польська газета Dziennik Gazeta Prawna зазначала, що Український легіон, про який говорили раніше, - «поки що тільки на папері».
Міністр оборони України
Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону, зазначивши, що кожен крок наближає Україну до перемоги в боротьбі за свободу і незалежність.