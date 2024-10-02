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Глава Міноборони Польщі про "Український легіон": охочих не так багато

Глава Міноборони Польщі про "Український легіон": охочих не так багато

Київ • УНН

 • 14342 перегляди

Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кількість українців, які бажають вступити до «Українського легіону» в Польщі, занадто мала. Планувалося створити підрозділ із кількох тисяч осіб, але охочих виявилося недостатньо.

Кількість людей, які мали зареєструватися з української сторони в «Український легіон» у Польщі занадто мала. Про це заявив глава Міністерства національної оборони Владислав Косиняк-Камиш у програмі «Тліт» Wirtualna Polska, передає УНН.

Косиняк-Камиш нагадав, що в  липні прем'єр-міністр Дональд Туск підписав із президентом Володимиром Зеленським угоду, згідно з якою мав бути створений «легіон» з українців, які проживають у Польщі. Охочі мали бути навчені та озброєні. Польська армія мала відповідати за навчання, а Київ за набір.

Ми до цього готувалися... Але кількість людей, які повинні були зареєструватися з української сторони, занадто мала

- заявив Косиняк-Камиш.

Він нагадав, що українська сторона заявила, що в Польщі може бути створено підрозділ, який складатиметься навіть із «кількох тисяч» українців.

«Охочих не так багато», - сказав Косиняк-Камиш.

Доповнення

Польська газета Dziennik Gazeta Prawna зазначала, що Український легіон, про який говорили раніше, - «поки що тільки на папері».

Міністр оборони України 

Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону, зазначивши, що кожен крок наближає Україну до перемоги в боротьбі за свободу і незалежність.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
zbroini-syly-polshchiЗбройні сили Польщі
vladyslav-kosiniak-kamyshВладислав Косіняк-Камиш
yevropaЄвропа
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
polshchaПольща

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