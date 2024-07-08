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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

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Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает формирование и подготовку нового украинского добровольческого военного подразделения под названием "украинский легион", что позволит украинцам, проживающим в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно участвовать в защите Украины.

В соглашении по безопасности с Варшавой зафиксировано формирование и подготовку на территории Польши "украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения. Украинцы, которые находятся в Польше, Литве в других странах ЕС добровольно смогут присоединиться к обороне Украины. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.

Мы зафиксировали в нашем соглашении по безопасности формирование и подготовку на территории Польши "украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения...Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве в других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский Легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в Легионе сможет подписать контракт с ВСУ

- рассказал Зеленский.

По его словам, команды проработают все нюансы этого предложения.

Наше соглашение по безопасности с Польшей предусматривает и не военное сотрудничество. Среди прочего защиту критической инфраструктуры, гражданскую защиту, разведывательную деятельность, кибербезопасность, противодействие российской дезинформации. Конечно мы будем работать вместе над восстановлением Украины после боевых действий

- сказал Зеленский.

Зеленский о соглашении по безопасности с Польшей: предусмотрена разработка механизма сбивания ракет рф в небе Украины8 июля 2024, 12:39 • 15507 просмотров

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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