В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

В соглашении по безопасности с Варшавой зафиксировано формирование и подготовку на территории Польши "украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения. Украинцы, которые находятся в Польше, Литве в других странах ЕС добровольно смогут присоединиться к обороне Украины. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.

Мы зафиксировали в нашем соглашении по безопасности формирование и подготовку на территории Польши "украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения...Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве в других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский Легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в Легионе сможет подписать контракт с ВСУ - рассказал Зеленский.

По его словам, команды проработают все нюансы этого предложения.

Наше соглашение по безопасности с Польшей предусматривает и не военное сотрудничество. Среди прочего защиту критической инфраструктуры, гражданскую защиту, разведывательную деятельность, кибербезопасность, противодействие российской дезинформации. Конечно мы будем работать вместе над восстановлением Украины после боевых действий - сказал Зеленский.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности.