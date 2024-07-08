В соглашении по безопасности с Польшей предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.

В соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Здесь я уверен, что наши команды, команды министерства обороны проработают вместе с нашими военными совместно, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей - рассказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, с Польшей очертили сотрудничество по боевой авиации.

"Мы поднимали вопрос о возможности передачи еще самолетов современной натовской авионикой, чтобы защитить гражданское население, нашу сеть энергетики", - сказал Зеленский.

Туск о соглашении по безопасности с Украиной: воспринимаем, как взаимное обязательство, а не пустые обещания

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности.