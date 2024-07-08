Киев • УНН
Соглашение о безопасности между Украиной и Польшей предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и беспилотников, запущенных в сторону Польши.
В соглашении по безопасности с Польшей предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве, передает УНН.
В соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Здесь я уверен, что наши команды, команды министерства обороны проработают вместе с нашими военными совместно, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей
Кроме того, по его словам, с Польшей очертили сотрудничество по боевой авиации.
"Мы поднимали вопрос о возможности передачи еще самолетов современной натовской авионикой, чтобы защитить гражданское население, нашу сеть энергетики", - сказал Зеленский.
Туск о соглашении по безопасности с Украиной: воспринимаем, как взаимное обязательство, а не пустые обещания8 июля 2024, 12:13 • 17410 просмотров
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности.