Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону - Умеров

Умеров призвал всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону, отметив, что каждый шаг приближает Украину к победе в борьбе за свободу и независимость. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, которое состоялось вчера при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Это новый важный шаг в укреплении обороноспособности обоих государств-соседей - отметил Рустем Умеров.

По словам министра обороны, одним из стержневых положений данного соглашения является создание специального добровольческого подразделения на территории Польши для защиты Украины - Украинский легион.

Умеров отметил, что эта инициатива позволит повысить боевую готовность украинских добровольцев, которые получат самую современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС. Кроме того, легион будет оснащен лучшим оборудованием, что значительно повысит его эффективность на поле боя.

Также соглашение предоставит возможность для граждан Украины, проживающих в Польше и других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ.

Эта инициатива демонстрирует непоколебимую поддержку и солидарность со стороны наших европейских партнеров, а также готовность стоять бок о бок с Украиной.



Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад является неоценимым в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе - призвал Рустем Умеров.

В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали