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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону - Умеров

Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону - Умеров

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 20:28  •  1846 просмотра

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Умеров призвал всех украинцев в Европе присоединяться к Украинскому легиону, ведь каждый шаг приближает Украину к победе в борьбе за свободу и независимость.

Умеров призвал всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону, отметив, что каждый шаг приближает Украину к победе в борьбе за свободу и независимость. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, которое состоялось вчера при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Это новый важный шаг в укреплении обороноспособности обоих государств-соседей

- отметил Рустем Умеров.

По словам министра обороны, одним из стержневых положений данного соглашения является создание специального добровольческого подразделения на территории Польши для защиты Украины - Украинский легион.

Умеров отметил, что эта инициатива позволит повысить боевую готовность украинских добровольцев, которые получат самую современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС. Кроме того, легион будет оснащен лучшим оборудованием, что значительно повысит его эффективность на поле боя.

Также соглашение предоставит возможность для граждан Украины, проживающих в Польше и других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ.

Эта инициатива демонстрирует непоколебимую поддержку и солидарность со стороны наших европейских партнеров, а также готовность стоять бок о бок с Украиной.

Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад является неоценимым в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе

- призвал Рустем Умеров.

В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали8 июля 2024, 13:07 • 60988 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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