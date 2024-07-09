Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону - Умеров
Киев • УНН
Умеров призвал всех украинцев в Европе присоединяться к Украинскому легиону, ведь каждый шаг приближает Украину к победе в борьбе за свободу и независимость.
Умеров призвал всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону, отметив, что каждый шаг приближает Украину к победе в борьбе за свободу и независимость. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, которое состоялось вчера при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.
Это новый важный шаг в укреплении обороноспособности обоих государств-соседей
По словам министра обороны, одним из стержневых положений данного соглашения является создание специального добровольческого подразделения на территории Польши для защиты Украины - Украинский легион.
Умеров отметил, что эта инициатива позволит повысить боевую готовность украинских добровольцев, которые получат самую современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС. Кроме того, легион будет оснащен лучшим оборудованием, что значительно повысит его эффективность на поле боя.
Также соглашение предоставит возможность для граждан Украины, проживающих в Польше и других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ.
Эта инициатива демонстрирует непоколебимую поддержку и солидарность со стороны наших европейских партнеров, а также готовность стоять бок о бок с Украиной.
Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад является неоценимым в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе
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