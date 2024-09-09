СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  107335 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  104275 просмотра
Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  73022 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  100230 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  77411 просмотра
публикации
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  35607 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  60007 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  75989 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  77484 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  189383 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

  •  7361 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  123647 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  110319 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  116876 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  118969 просмотра
Актуальное
СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 14:10  •  7567 просмотра

Read in English

Польская газета сообщает о задержках в создании «Украинского легиона», а официальный набор еще не начался, несмотря на предыдущие заявления.

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna отмечает, что Украинский легион, о котором говорили ранее, - "пока только на бумаге", пишет УНН.

Детали

"Во время июльского визита в Варшаву Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Украинского легиона. Подразделение должно было объединить добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других странах Европы, и готовить его должна была польская армия. Через два месяца Киев так и не начал официальный набор", - говорится в статье.

Указано, что 11 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский на Общественном форуме НАТО в Вашингтоне говорил о "нескольких тысячах украинцев, которые успели зарегистрироваться". Издание пишет, что эти слова были широко процитированы украинскими СМИ. Однако, по словам журналистов, "министра ввели в заблуждение".

"Мы сосредотачиваемся на том, чтобы в начале августа все заработало", - сказал 25 июля в одном из комментариев Василий Зварич, который на момент заключения контракта был послом в Польше, а сейчас занимает такую же должность в Чехии.

По информации издания, как отмечает PAP, Зварыч рассказал о "заявлениях от заявителей", которые поступали "до начала официальной информационной кампании консульских учреждений", а не об "официальной регистрации".

"Дипломат пояснил, что сначала должно быть заключено техническое соглашение, которое детализирует наши роли. Такой документ был подписан в пятницу во время визита в Польшу заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка", - сообщает газета.

DGP спросила польские власти о словах Сикорского о тысячах зарегистрированных украинцев.

"Мы оставляем за Министерством обороны право информировать о принятых мерах и договоренностях", - сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Польша.

"Ответственность за организацию и ход призыва будет возложена на украинских партнеров", - отметили в оборонном ведомстве в Варшаве.

От Министерства обороны Украины газета DGP пока не получила ответа, указывает PAP.

Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону - Умєров9 июля 2024, 20:28 • 55529 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Эксклюзив
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
  •  75989 просмотра

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Эксклюзив
В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году
  •  51722 просмотра

В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
  •  77500 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  122033 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  117863 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 12:48  •  115905 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  97370 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  86744 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  70105 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
6 сентября 2024, 18:10  •  123648 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Популярные

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  77411 просмотра
Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

  •  100230 просмотра
Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

Харьковская область: в Купянске россияне дроном атаковали двух человек

  •  73022 просмотра
Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

  •  104275 просмотра
Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

Не нужно везти зерно в порт, которое не имеет документов: как "скандальное" решение Кипера приумножило бюджет страны

  •  107335 просмотра

Публикации

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  35607 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  60007 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  75989 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  77484 просмотра
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  189383 просмотра

Война

В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed

В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed

  •  0 просмотра
Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

  •  6561 просмотра
СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

  •  8410 просмотра
105 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

105 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

  •  6647 просмотра
Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

  •  12024 просмотра

политика

В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed

В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed

  •  0 просмотра
Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

  •  6561 просмотра
СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

  •  8410 просмотра
Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

  •  12024 просмотра
Катера, ПЗРК и боеприпасы: Швеция анонсировала пакет военной помощи Украине на более 400 миллионов евро

Катера, ПЗРК и боеприпасы: Швеция анонсировала пакет военной помощи Украине на более 400 миллионов евро

  •  16322 просмотра

Война

В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed

В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed

  •  0 просмотра
Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

  •  6561 просмотра
СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

  •  8410 просмотра
105 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

105 боевых столкновений на фронте: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

  •  6647 просмотра
Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

  •  12024 просмотра

политика

В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed

В Латвии заявили, что российский дрон, который упал на территории страны - это беспилотник типа Shahed

  •  0 просмотра
Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

  •  6561 просмотра
СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

  •  8410 просмотра
Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

Сенатор США Грэм о встрече с Зеленским: приоритетом разговоров было знаття ограничений на оружие

  •  12024 просмотра
Катера, ПЗРК и боеприпасы: Швеция анонсировала пакет военной помощи Украине на более 400 миллионов евро

Катера, ПЗРК и боеприпасы: Швеция анонсировала пакет военной помощи Украине на более 400 миллионов евро

  •  16322 просмотра

Новости Бизнеса

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

  •  6760 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

  •  7333 просмотра
25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

  •  15295 просмотра

Экономика

Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla

Подержанные авто из-за рубежа в августе покупали почти на четверть чаще: среди самых популярных Tesla

  •  176 просмотра
Более 400 тысяч украинцев присоединились к бета-тесту Нацкешбека в Дії

Более 400 тысяч украинцев присоединились к бета-тесту Нацкешбека в Дії

  •  164 просмотра
19,5 тыс. украинцев получили 4,6 млрд грн. по программе «Собственное дело»

19,5 тыс. украинцев получили 4,6 млрд грн. по программе «Собственное дело»

  •  3454 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  75957 просмотра
НБУ опровергает слухи о лимитах по картам, равных доходу

НБУ опровергает слухи о лимитах по картам, равных доходу

  •  12547 просмотра

Киев

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

  •  12422 просмотра
В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции: продолжается эпидемиологическое расследование

  •  14349 просмотра
В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

В столице планируют восстановить озеро Синее: уже есть соглашение с подрядчиком

  •  15828 просмотра
В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

  •  14756 просмотра
В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

В центре столицы ремонтируют водопровод, ограничено движение по Бульварно-Кудрявской улице

  •  20464 просмотра