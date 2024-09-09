СМИ: Украинский легион в Польше - пока лишь на бумаге

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna отмечает, что Украинский легион, о котором говорили ранее, - "пока только на бумаге", пишет УНН.

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"Во время июльского визита в Варшаву Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Украинского легиона. Подразделение должно было объединить добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других странах Европы, и готовить его должна была польская армия. Через два месяца Киев так и не начал официальный набор", - говорится в статье.

Указано, что 11 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский на Общественном форуме НАТО в Вашингтоне говорил о "нескольких тысячах украинцев, которые успели зарегистрироваться". Издание пишет, что эти слова были широко процитированы украинскими СМИ. Однако, по словам журналистов, "министра ввели в заблуждение".

"Мы сосредотачиваемся на том, чтобы в начале августа все заработало", - сказал 25 июля в одном из комментариев Василий Зварич, который на момент заключения контракта был послом в Польше, а сейчас занимает такую же должность в Чехии.

По информации издания, как отмечает PAP, Зварыч рассказал о "заявлениях от заявителей", которые поступали "до начала официальной информационной кампании консульских учреждений", а не об "официальной регистрации".

"Дипломат пояснил, что сначала должно быть заключено техническое соглашение, которое детализирует наши роли. Такой документ был подписан в пятницу во время визита в Польшу заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка", - сообщает газета.

DGP спросила польские власти о словах Сикорского о тысячах зарегистрированных украинцев.

"Мы оставляем за Министерством обороны право информировать о принятых мерах и договоренностях", - сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Польша.

"Ответственность за организацию и ход призыва будет возложена на украинских партнеров", - отметили в оборонном ведомстве в Варшаве.

От Министерства обороны Украины газета DGP пока не получила ответа, указывает PAP.

Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону - Умєров