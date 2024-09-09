ЗМІ: Український легіон у Польщі поки що лише на папері

Польська газета Dziennik Gazeta Prawna зазначає, що Український легіон, про який говорили раніше, - "поки що лише на папері", пише УНН.

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"Під час липневого візиту до Варшави Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Українського легіону. Підрозділ мав об’єднати добровольців з числа українців, які постійно проживають у Польщі та інших країнах Європи, і готувати його мала польська армія. Через два місяці Київ так і не розпочав офіційний набір", - ідеться у статті.

Вказано, що 11 липня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський на Громадському форумі НАТО у Вашингтоні говорив про "кілька тисяч українців, які встигли зареєструватися". Видання пише, що ці слова були широко процитовані українськими ЗМІ. Однак, за словами журналістів, "міністра ввели в оману".

"Ми зосереджуємося на тому, щоб на початку серпня все запрацювало", – сказав 25 липня в одному з коментарів Василь Зварич, який на момент укладення контракту був послом у Польщі, а зараз обіймає таку ж посаду в Чехії.

За інформацією видання, як зазначає PAP, Зварич розповів про "заяви від заявників", які надходили "до початку офіційної інформаційної кампанії консульських установ", а не про "офіційну реєстрацію".

"Дипломат пояснив, що спочатку має бути укладена технічна угода, яка деталізує наші ролі. Такий документ був підписаний у п'ятницю під час візиту до Польщі заступника міністра оборони Івана Гаврилюка", - повідомляє газета.

DGP запитала польську владу про слова Сікорського про тисячі зареєстрованих українців.

"Ми залишаємо за Міністерством оборони право інформувати про вжиті заходи та домовленості", - повідомили у Міністерстві закордонних справ Республіки Польщі.

"Відповідальність за організацію та перебіг призову буде покладено на українських партнерів", - зазначили в оборонному відомстві у Варшаві.

Від Міністерства оборони України газета DGP наразі не отримала відповіді, вказує PAP.

Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону - Умєров