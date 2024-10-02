Глава Минобороны Польши о "Украинском легионе": желающих не так много

Количество людей, которые должны были зарегистрироваться с украинской стороны в "Украинский легион" в Польше слишком мало. Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в программе "Тлит" Wirtualna Polska, передает УНН.

Косиняк-Камыш напомнил, что в июле премьер-министр Дональд Туск подписал с Президентом Владимиром Зеленским соглашение, согласно которому должен был быть создан "легион" из украинцев, проживающих в Польше. Желающие должны были быть обучены и вооружены. Польская армия должна была отвечать за обучение, а Киев за набор.

Мы к этому готовились…Но количество людей, которые должны были зарегистрироваться с украинской стороны, слишком мало - заявил Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что украинская сторона заявила, что в Польше может быть создано подразделение, состоящее даже из "нескольких тысяч" украинцев.

"Желающих не так много", - сказал Косиняк-Камыш.

Дополнение

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna отмечала, что Украинский легион, о котором говорили ранее, - "пока только на бумаге".

Министр обороны Украины

Умеров призвал всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону, отметив, что каждый шаг приближает Украину к победе в борьбе за свободу и независимость.