Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

11:39 • 8072 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 14775 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 15125 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 53088 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 79751 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60412 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55497 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183287 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 178323 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 58035 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Популярнi новини
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 13654 перегляди
Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN2 січня, 05:15 • 4312 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 18580 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 11350 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14917 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 15038 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 38893 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 56404 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183287 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104519 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Державний кордон України
Харків
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33693 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42532 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42801 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104519 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 41146 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Tesla Model Y

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Українські підрозділи відбили штурм в районі Антонівського мосту.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Крим того, українські підрозділи відбили один ворожий штурм в районі Антонівського мосту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав двох авіаударів, скинув дві авіабомби, також здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував укріплення наших захисників, у районі Вовчанська та у напрямку Ізбицького. Російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об'єктах у місті Харків.

На Куп’янському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку агресор здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали чотири атаки ворога у районах населених пунктів Вишневе, Злагода та Рибне, одне боєзіткнення в даний час триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано дев’ять бойових зіткнень в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого, шість з яких на даний час продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксовано два боєзіткнення в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм в районі Антонівського мосту.

російська армія зазнала значних втрат у перший день року: 910 солдатів та 590 БпЛА02.01.26, 07:29 • 3674 перегляди

Антоніна Туманова

