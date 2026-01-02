Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 45. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Крим того, українські підрозділи відбили один ворожий штурм в районі Антонівського мосту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав двох авіаударів, скинув дві авіабомби, також здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував укріплення наших захисників, у районі Вовчанська та у напрямку Ізбицького. Російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об'єктах у місті Харків.

На Куп’янському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку агресор здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія та у бік Новопавлівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали чотири атаки ворога у районах населених пунктів Вишневе, Злагода та Рибне, одне боєзіткнення в даний час триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано дев’ять бойових зіткнень в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого, шість з яких на даний час продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксовано два боєзіткнення в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм в районі Антонівського мосту.

російська армія зазнала значних втрат у перший день року: 910 солдатів та 590 БпЛА