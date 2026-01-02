Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 45 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

$42.170.18
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 15327 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 15430 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 53401 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 80047 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 60568 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 55625 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 183553 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 178527 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 58083 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 13838 просмотра
Украинские военные испытывают значительное давление на юге из-за численного превосходства российских бригад - CNN2 января, 05:15 • 4626 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать2 января, 07:50 • 18778 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет08:45 • 11565 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 15215 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 15350 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 39066 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 56556 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 183544 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 104752 просмотра
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Львовская область
Китай
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 33789 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 42630 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 42888 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 104752 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 41229 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Золото

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 45 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В течение суток зафиксировано 45 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Украинские подразделения отбили штурм в районе Антоновского моста.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 45 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 45. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Кроме того, украинские подразделения отбили один вражеский штурм в районе Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросил две авиабомбы, также совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал укрепления наших защитников, в районе Волчанска и в направлении Избицкого. Российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданским объектам в городе Харьков.

На Купянском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Петропавловки.

На Лиманском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

На Славянском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Закитного и Переездного.

На Краматорском направлении агрессор совершил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

На Константиновском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполье, Софиевка. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филиал и в сторону Новопавловки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Александровском направлении наши защитники отбивали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода и Рыбное, одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано девять боевых столкновений в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого, шесть из которых в настоящее время продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйполе.

На Ореховском направлении с начала суток зафиксировано два боестолкновения в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудар по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в районе Антоновского моста.

российская армия понесла значительные потери в первый день года: 910 солдат и 590 БпЛА02.01.26, 07:29 • 3694 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Мирноград
Гуляйполе
Константиновка
Харьков