Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 45 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 45. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Кроме того, украинские подразделения отбили один вражеский штурм в районе Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес два авиаудара, сбросил две авиабомбы, также совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал укрепления наших защитников, в районе Волчанска и в направлении Избицкого. Российские захватчики нанесли ракетный удар по гражданским объектам в городе Харьков.

На Купянском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Петропавловки.

На Лиманском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

На Славянском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Закитного и Переездного.

На Краматорском направлении агрессор совершил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

На Константиновском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполье, Софиевка. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филиал и в сторону Новопавловки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Александровском направлении наши защитники отбивали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода и Рыбное, одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано девять боевых столкновений в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого, шесть из которых в настоящее время продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйполе.

На Ореховском направлении с начала суток зафиксировано два боестолкновения в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудар по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в районе Антоновского моста.

российская армия понесла значительные потери в первый день года: 910 солдат и 590 БпЛА