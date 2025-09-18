$41.190.02
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти залучили 1566 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 68 перегляди

За добу на фронті відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти залучили 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів. На Покровському напрямку знешкоджено 207 окупантів, знищено два мотоцикли.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 172 бойових зіткнення, окупанти залучили 1566 дронів-камікадзе

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Окупанти залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські війська завдали 52 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Одрадне, три бої тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки, Зарічне. Два боєзіткнення продовжуються.

Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки та атакували в бік Ямполя, Виїмки. Чотири бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру; ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 61 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. У шести локаціях бої не вщухають дотепер.

На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 207 окупантів, із них 125 – безповоротно. Також українські воїни знищили два мотоцикли; пошкоджено гармату, мотоцикл та п’ять укриттів для особового складу ворога.

На Новопавлівському напрямку ашресор 21 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового. Три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків особливих змін не відбулося, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

