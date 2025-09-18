Генштаб о ситуации на фронте: произошло 172 боевых столкновения, оккупанты задействовали 1566 дронов-камикадзе

$41.190.02
48.770.12
ukenru
19:49 • 324 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
17:45 • 4564 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 15723 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 25839 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 36402 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 23378 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20043 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 30872 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15925 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 49550 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.2м/с
76%
754мм
Популярные новости
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвала датуPhoto18 сентября, 10:07 • 5010 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 23424 просмотра
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле15:35 • 10835 просмотра
Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям15:46 • 5588 просмотра
Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство16:03 • 4646 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 23457 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 36402 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 31103 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 30872 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 49550 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Роберта Метсола
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Киевская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18:24 • 1966 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 26974 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 26293 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 26425 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 24796 просмотра
Актуальное
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 172 боевых столкновения, оккупанты задействовали 1566 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения, оккупанты задействовали 1566 дронов-камикадзе и совершили 3476 обстрелов. На Покровском направлении уничтожено 207 оккупантов, уничтожено два мотоцикла.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 172 боевых столкновения, оккупанты задействовали 1566 дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 172 боевых столкновения. Оккупанты привлекли к ударам 1566 дронов-камикадзе и совершили 3476 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 95 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 1566 дронов-камикадзе и совершили 3476 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, а также совершил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора и Отрадное, три боя продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Купянска, Новоосинового, Кондрашовки и в направлении Боровой. Пять из шести атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боестолкновения продолжаются.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки и атаковали в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник два раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра; еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 61 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии. В шести локациях бои не утихают до сих пор.

На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 125 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили два мотоцикла; повреждены пушка, мотоцикл и пять укрытий для личного состава врага.

На Новопавловском направлении агрессор 21 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сечневое, Воскресенка, Поддубное, Малеевка, Камышеваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового. Три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях особых изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: российская армия недосчиталась 930 солдат и 33 артсистем за сутки18.09.25, 07:36 • 3374 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Купянск