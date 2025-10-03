Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 147 бойових зіткнень, росіяни запустили 2214 дронів-камікадзе

Від початку цієї доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 136 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наразі бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 124 окупанти, із них 70 – безповоротно. Також знищено 16 БпЛА та автомобіль, окрім цього українські воїни уразили шість одиниць автомобільного транспорту, пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки, ще один бій триває.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка, був зупинений нашими захисниками.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно атакував позиції українських підрозділів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

