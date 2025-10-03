$41.280.05
16:00 • 14233 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 21448 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 32362 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 33059 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 22533 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 37476 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 31356 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20251 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20174 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16515 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 147 бойових зіткнень, росіяни запустили 2214 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень, росіяни залучили 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів. Окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет і скинули 46 керованих авіабомб.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 147 бойових зіткнень, росіяни запустили 2214 дронів-камікадзе

Від початку цієї доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 136 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наразі бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 124 окупанти, із них 70 – безповоротно. Також знищено 16 БпЛА та автомобіль, окрім цього українські воїни уразили шість одиниць автомобільного транспорту, пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки, ще один бій триває.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка, був зупинений нашими захисниками.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно атакував позиції українських підрозділів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових03.10.25, 07:29 • 8202 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ