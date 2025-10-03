$41.280.05
16:00 • 13728 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 20739 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 31558 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 32333 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 22199 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 37004 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 31259 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20219 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20158 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16498 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 147 боевых столкновений, россияне запустили 2214 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 320 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений, россияне задействовали 2214 дронов-камикадзе и совершили 3238 обстрелов. Оккупанты нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применили 38 ракет и сбросили 46 управляемых авиабомб.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 147 боевых столкновений, россияне запустили 2214 дронов-камикадзе

С начала этих суток на фронте произошло 147 боевых столкновений. Россияне задействовали для поражения 2214 дронов-камикадзе и совершили 3238 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применили 38 ракет, сбросили 46 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2214 дронов-камикадзе и совершили 3238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 136 обстрелов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка и в сторону населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодязи и Торское.

На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя и Дроновки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении пока боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Авиаудару подверглась Константиновка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Филиа. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 124 оккупанта, из них 70 – безвозвратно. Также уничтожено 16 БпЛА и автомобиль, кроме этого украинские воины поразили шесть единиц автомобильного транспорта, пункт управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Снежное, Новоивановка и в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили четыре атаки россиян в районе Полтавки, еще один бой продолжается.

На Ореховском направлении враг предпринял попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Новоандреевка, был остановлен нашими защитниками.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно атаковал позиции украинских подразделений.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных03.10.25, 07:29 • 8194 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск