Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных

За прошедшие сутки, 2 октября, на войне против Украины российская армия потеряла 970 военнослужащих. Силы обороны обезвредили десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме - говорится в сообщении.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1113430 (+970) человек;

танков – 11225 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23297 (+1) ед;

артиллерийских систем – 33413 (+13) ед;

РСЗО – 1514 (+1) ед;

средства ПВО – 1222 (+0) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66093 (+273);

крылатые ракеты – 3793 (+0);

корабли / катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63325 (+44);

специальная техника – 3970 (+0).

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток, 2 октября на фронте произошло 133 боевых столкновения. Оккупанты задействовали 1803 дрона-камикадзе и совершили 3247 обстрелов, нанеся 47 авиационных ударов и сбросив 115 управляемых авиабомб.

