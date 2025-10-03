Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных
Киев • УНН
2 октября российская армия потеряла 970 военнослужащих и десятки единиц техники. Общие потери врага с 24.02.22 по 03.10.25 скорректированы.
За прошедшие сутки, 2 октября, на войне против Украины российская армия потеряла 970 военнослужащих. Силы обороны обезвредили десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1113430 (+970) человек;
- танков – 11225 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23297 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33413 (+13) ед;
- РСЗО – 1514 (+1) ед;
- средства ПВО – 1222 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66093 (+273);
- крылатые ракеты – 3793 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63325 (+44);
- специальная техника – 3970 (+0).
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 2 октября на фронте произошло 133 боевых столкновения. Оккупанты задействовали 1803 дрона-камикадзе и совершили 3247 обстрелов, нанеся 47 авиационных ударов и сбросив 115 управляемых авиабомб.
