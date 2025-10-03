$41.220.08
2 октября, 18:06
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных

Киев • УНН

 • 612 просмотра

2 октября российская армия потеряла 970 военнослужащих и десятки единиц техники. Общие потери врага с 24.02.22 по 03.10.25 скорректированы.

Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных

За прошедшие сутки, 2 октября, на войне против Украины российская армия потеряла 970 военнослужащих. Силы обороны обезвредили десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме

- говорится в сообщении.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1113430 (+970) человек;
    • танков – 11225 (+1) ед;
      • боевых бронированных машин – 23297 (+1) ед;
        • артиллерийских систем – 33413 (+13) ед;
          • РСЗО – 1514 (+1) ед;
            • средства ПВО – 1222 (+0) ед;
              • самолетов – 427 (+0) ед;
                • вертолетов – 346 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66093 (+273);
                    • крылатые ракеты – 3793 (+0);
                      • корабли / катера – 28 (+0);
                        • подводные лодки  – 1 (+0);
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 63325 (+44);
                            • специальная техника – 3970 (+0).

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток, 2 октября на фронте произошло 133 боевых столкновения. Оккупанты задействовали 1803 дрона-камикадзе и совершили 3247 обстрелов, нанеся 47 авиационных ударов и сбросив 115 управляемых авиабомб.

                              В сентябре РФ применила против Украины около 6,9 тысяч БПЛА - Сырский02.10.25, 22:33 • 1990 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина