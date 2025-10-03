$41.220.08
2 жовтня, 18:06
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових

Київ • УНН

 • 954 перегляди

2 жовтня російська армія втратила 970 військовослужбовців та десятки одиниць техніки. Загальні втрати ворога з 24.02.22 по 03.10.25 скориговані.

росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових

Протягом минулої доби, 2 жовтня на війні проти України російська армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі

- йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1113430 (+970) осіб;
    • танків – 11225 (+1) од;
      • бойових броньованих машин – 23297 (+1) од;
        • артилерійських систем – 33413 (+13) од;
          • РСЗВ – 1514 (+1) од;
            • засоби ППО – 1222 (+0) од;
              • літаків – 427 (+0) од;
                • гелікоптерів – 346 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273);
                    • крилаті ракети – 3793 (+0);
                      • кораблі / катери – 28 (+0);
                        • підводні човни  – 1 (+0);
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44);
                            • спеціальна техніка – 3970 (+0).

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби, 2 жовтня на фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Окупанти залучили 1803 дрони-камікадзе та здійснили 3247 обстрілів, завдавши 47 авіаційних ударів та скинувши 115 керованих авіабомб.

                              У вересні рф застосувала проти України близько 6,9 тисяч БпЛА - Сирський02.10.25, 22:33 • 2122 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України
                              Україна