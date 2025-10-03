росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
Київ • УНН
2 жовтня російська армія втратила 970 військовослужбовців та десятки одиниць техніки. Загальні втрати ворога з 24.02.22 по 03.10.25 скориговані.
Протягом минулої доби, 2 жовтня на війні проти України російська армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1113430 (+970) осіб;
- танків – 11225 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23297 (+1) од;
- артилерійських систем – 33413 (+13) од;
- РСЗВ – 1514 (+1) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273);
- крилаті ракети – 3793 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44);
- спеціальна техніка – 3970 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби, 2 жовтня на фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Окупанти залучили 1803 дрони-камікадзе та здійснили 3247 обстрілів, завдавши 47 авіаційних ударів та скинувши 115 керованих авіабомб.
