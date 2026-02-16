$43.100.11
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 12915 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 22344 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 29061 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 56770 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 46744 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 37570 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34699 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74112 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 53035 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генштаб підтвердив ураження живої сили окупантів, ворожих вузла зв'язку і пункту управління дронів

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження вузла зв’язку, пункту управління БпЛА та районів зосередження живої сили противника на окупованих територіях. Удари були завдані в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Генштаб підтвердив ураження живої сили окупантів, ворожих вузла зв'язку і пункту управління дронів

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження районів зосередження живої сили противника, вузла зв’язку та пункту управління БпЛА ворога на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.

Деталі

"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога", - сказано у повідомленні.

Вчора, 15 лютого 2026 року, у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога. Також, у районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів

- повідомили у Генштабі.

Також повідомляється, що "у ніч на 16 лютого, у районі н.п. Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника".

"У районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника", - зазначили також у Генштабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

