Генштаб підтвердив ураження живої сили окупантів, ворожих вузла зв'язку і пункту управління дронів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження вузла зв’язку, пункту управління БпЛА та районів зосередження живої сили противника на окупованих територіях. Удари були завдані в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження районів зосередження живої сили противника, вузла зв’язку та пункту управління БпЛА ворога на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.
Деталі
"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога", - сказано у повідомленні.
Вчора, 15 лютого 2026 року, у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога. Також, у районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів
Також повідомляється, що "у ніч на 16 лютого, у районі н.п. Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника".
"У районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника", - зазначили також у Генштабі.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
