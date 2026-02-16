Генштаб подтвердил поражение живой силы оккупантов, вражеского узла связи и пункта управления дронов

$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 3616 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 12823 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 22262 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 28981 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 56626 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 46708 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 37544 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34690 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74106 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 53028 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.3м/с
71%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"Photo16 февраля, 01:27 • 8868 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 16746 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре05:36 • 5204 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 11580 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 6948 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 56626 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 110812 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 169696 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 98422 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 115018 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Виктор Орбан
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьковская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 16883 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 22270 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 30559 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 28967 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 31707 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Отопление
Дипломатка

Генштаб подтвердил поражение живой силы оккупантов, вражеского узла связи и пункта управления дронов

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение узла связи, пункта управления БпЛА и районов сосредоточения живой силы противника на оккупированных территориях. Удары были нанесены в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Генштаб подтвердил поражение живой силы оккупантов, вражеского узла связи и пункта управления дронов

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение районов сосредоточения живой силы противника, узла связи и пункта управления БпЛА врага на временно оккупированных территориях, пишет УНН.

Подробности

"В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по важным объектам врага", - говорится в сообщении.

Вчера, 15 февраля 2026 года, в районе Новопавловки (ВОТ Донецкой области) поражен узел связи врага. Также, в районе н.п. Затышок (ВОТ Донецкой области) поражен пункт управления БпЛА оккупантов

- сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что "в ночь на 16 февраля, в районе н.п. Калиновка (ВОТ Запорожской области), поражен район сосредоточения живой силы противника".

"В районе н.п. Березовое (ВОТ Днепропетровской области) наши воины ударили по сосредоточению живой силы противника", - отметили также в Генштабе.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму14.02.26, 11:35 • 16992 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины