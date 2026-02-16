Генштаб подтвердил поражение живой силы оккупантов, вражеского узла связи и пункта управления дронов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение узла связи, пункта управления БпЛА и районов сосредоточения живой силы противника на оккупированных территориях. Удары были нанесены в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение районов сосредоточения живой силы противника, узла связи и пункта управления БпЛА врага на временно оккупированных территориях, пишет УНН.
Подробности
"В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по важным объектам врага", - говорится в сообщении.
Вчера, 15 февраля 2026 года, в районе Новопавловки (ВОТ Донецкой области) поражен узел связи врага. Также, в районе н.п. Затышок (ВОТ Донецкой области) поражен пункт управления БпЛА оккупантов
Также сообщается, что "в ночь на 16 февраля, в районе н.п. Калиновка (ВОТ Запорожской области), поражен район сосредоточения живой силы противника".
"В районе н.п. Березовое (ВОТ Днепропетровской области) наши воины ударили по сосредоточению живой силы противника", - отметили также в Генштабе.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
