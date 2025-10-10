Генштаб: на Покровському та Лиманському напрямку - до половини боїв на фронті

Майже половина зі 102 боїв на фронті з початку поточної доби сталося на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у зведенні на 16 годину 10 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 102 - повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади Сумської області, зокрема Кучерівка.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили вісім ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Довгенького та в напрямку Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки. П’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки. Сім бойових зіткнень досі тривають.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя та Григорівки.

На Костянтинівському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 34 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 26 атак, вісім бойових зіткнень досі тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили чотири штурмові дії ворожих військ, ще два зіткнення досі тривають. Противник намагається просунутися в районах населених пунктів Толстой, Соснівка, Новогригорівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки окупантів в районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку на даний час зафіксовано чотири марні спроби штурму позицій наших підрозділів загарбниками.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

армія рф втратила 1120 військових та 14 броньованих машин за добу - Генштаб ЗСУ