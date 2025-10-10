$41.400.09
48.140.04
ukenru
13:35 • 620 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
12:07 • 5314 просмотра
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
10:53 • 17592 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 23467 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 15682 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 17432 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17576 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25530 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45257 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 42370 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Генштаб: на Покровском и Лиманском направлении - до половины боев на фронте

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 102 боевых столкновениях на фронте с начала суток 10 октября. Почти половина из них произошла на Покровском и Лиманском направлениях.

Генштаб: на Покровском и Лиманском направлении - до половины боев на фронте

Почти половина из 102 боев на фронте с начала текущих суток произошла на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 10 октября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 102

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины Сумской области, в частности Кучеровка.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили восемь вражеских атак. Кроме того, враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 11 атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Долгенького и в направлении Двуречанского, Отрадного, Бологовского, Колодязного. Один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отбивали шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки. Семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении подразделения россиян трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григоровки.

На Константиновском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 34 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Мирноград, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Молодецкое, Орехово, Филиа и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 26 атак, восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовые действия вражеских войск, еще два столкновения до сих пор продолжаются. Противник пытается продвинуться в районах населенных пунктов Толстой, Сосновка, Новогригоровка и Полтавка.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении в настоящее время зафиксировано четыре тщетные попытки штурма позиций наших подразделений захватчиками.

На Краматорском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

армия рф потеряла 1120 военных и 14 бронированных машин за сутки - Генштаб ВСУ10.10.25, 07:13 • 2714 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Краматорск
Купянск