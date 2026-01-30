Генпрокурор України зустрівся з послом Британії: обговорювали відповідальність рф та депортацію дітей

Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Нілом Кромптоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Кравченка в Telegram.

Як зазначив Кравченко, Британія відіграє важливу роль у притягненні росії до відповідальності за скоєні злочини на території України. Зокрема, це відбувається через участь Великої Британії в роботі Міжнародного кримінального суду та підтримку в створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії.

Подякував Великій Британії за військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, а також за допомогу нашим прокурорам і слідчим у розслідуванні воєнних злочинів за міжнародними стандартами - йдеться в дописі Кравченка.

Як зазначив Генпрокурор України, під час зустрічі з британським дипломатом були порушені питання депортації росіянами українських дітей, а також питання екстрадиції українських осіб, які переховуються від правосуддя на території Великої Британії.

Такі зустрічі є черговим підтвердженням, що демократичні країни залишаються поруч з Україною і разом працюють заради справедливості. Дякую Великій Британії за підтримку, довіру і послідовність - заявив Кравченко.

