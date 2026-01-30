$42.850.08
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 5254 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 15042 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 34496 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 28322 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 24626 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 36157 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 24805 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 36264 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 30903 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
Генпрокурор України зустрівся з послом Британії: обговорювали відповідальність рф та депортацію дітей

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч з послом Великої Британії Нілом Кромптоном. Обговорювалися питання притягнення рф до відповідальності за злочини, депортації дітей та екстрадиції українських осіб.

Генпрокурор України зустрівся з послом Британії: обговорювали відповідальність рф та депортацію дітей
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Нілом Кромптоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Кравченка в Telegram.

Деталі

Як зазначив Кравченко, Британія відіграє важливу роль у притягненні росії до відповідальності за скоєні злочини на території України. Зокрема, це відбувається через участь Великої Британії в роботі Міжнародного кримінального суду та підтримку в створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії.

Подякував Великій Британії за військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, а також за допомогу нашим прокурорам і слідчим у розслідуванні воєнних злочинів за міжнародними стандартами

- йдеться в дописі Кравченка.

Як зазначив Генпрокурор України, під час зустрічі з британським дипломатом були порушені питання депортації росіянами українських дітей, а також питання екстрадиції українських осіб, які переховуються від правосуддя на території Великої Британії.

Такі зустрічі є черговим підтвердженням, що демократичні країни залишаються поруч з Україною і разом працюють заради справедливості. Дякую Великій Британії за підтримку, довіру і послідовність

- заявив Кравченко.

Нагадаємо

27 січня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів робочу зустріч з делегацією Посольства США в Україні, Міністерства юстиції США та ФБР.

Євген Устименко

