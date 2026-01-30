Генпрокурор України зустрівся з послом Британії: обговорювали відповідальність рф та депортацію дітей
Київ • УНН
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч з послом Великої Британії Нілом Кромптоном. Обговорювалися питання притягнення рф до відповідальності за злочини, депортації дітей та екстрадиції українських осіб.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Нілом Кромптоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Кравченка в Telegram.
Деталі
Як зазначив Кравченко, Британія відіграє важливу роль у притягненні росії до відповідальності за скоєні злочини на території України. Зокрема, це відбувається через участь Великої Британії в роботі Міжнародного кримінального суду та підтримку в створенні Спеціального трибуналу за злочин агресії.
Подякував Великій Британії за військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, а також за допомогу нашим прокурорам і слідчим у розслідуванні воєнних злочинів за міжнародними стандартами
Як зазначив Генпрокурор України, під час зустрічі з британським дипломатом були порушені питання депортації росіянами українських дітей, а також питання екстрадиції українських осіб, які переховуються від правосуддя на території Великої Британії.
Такі зустрічі є черговим підтвердженням, що демократичні країни залишаються поруч з Україною і разом працюють заради справедливості. Дякую Великій Британії за підтримку, довіру і послідовність
Нагадаємо
